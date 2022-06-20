蚊子喜歡愛吃肉的人？如何止癢？如何防蚊？醫師解答！

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為什麼常被蚊子咬？被針對？蚊子喜歡愛吃肉的人？曾奕騰醫師表示，關於蚊子叮咬的對象有不少相關研究，當中包括了人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等，但對於蚊子是否真的特別喜歡愛吃肉的人，這點則尚無可信的研究定論，推測為以訛傳訛。
不過許多人確實總覺得常被蚊子咬，明明在同一個空間內，就只有自己被針對。對此曾奕騰醫師表示，除了上述的因素外，也有一種可能是「感受較明顯，感覺被針對。」醫師解釋，人對蚊蟲叮咬的反應強弱因人而異，有人較強，有人較弱，蚊蟲確實可能選擇性叮咬，但更常見的情形是同個空間大家都有被咬，只是因為反應較強較明顯，所以覺得一直被咬，這和個體對蟲咬免疫反應有關。
醫師更進一步解釋，越常被同一種蚊子咬的人，身體的免疫系統也會日漸習慣，被蚊蟲叮咬的感受也會越來越不明顯，反之，較少接觸的就可能相當強烈明顯。例如嬰兒被蚊子咬到，因為免疫系統尚未成熟、還沒習慣該品種的蚊子唾液，通常就會腫很大一包；隨年紀增長，就少有這種情況，或被咬時一小包。許多人在國內被蚊咬一小包，在國外或出遊被咬就一大包，這也是同樣的道理。而被蚊子咬也未必會當下就出現反應，很多情況是被咬後約1-3天才出現延遲症狀。
被蚊子咬如何有效止癢？用指甲釘十字真的有用？民眾被蚊蟲叮咬時，大多就是抓癢，曾奕騰醫師提醒盡可能避免。抓癢雖然較直接較舒服，可以暫時舒緩癢感，但往往會陷入越抓越癢的惡性循環，也就容易抓破傷口，若形成傷口有細菌感染的可能，嚴重也可能形成蜂窩性組織炎，這聽起來誇張，但蜂窩性組織炎常見就是因各種小傷細菌感染所致。
醫師建議，被蚊蟲叮咬時，最好的改善方式就是消炎止癢，方式可包括冰敷、輕拍、塗薄荷油等，若有抗組織胺藥物也可遵照仿單使用。而民眾口耳相傳的「釘十字」其實也是有用的，原理和輕拍一樣，是藉由小幅度的刺痛轉移發癢的注意力，不過要注意的是避免太用力，以免指甲抓破形成傷口。
防蚊、驅蚊養成習慣別用手打，醫：小心打到「隱翅蟲」！防範蚊蟲叮咬，曾奕騰醫師建議，日常可以準備蚊香、電子蚊香、電蚊拍等防蚊道具，並定期清除積水容器、檢查居家環境、維持清潔。戶外場合則可穿淺色長袖長褲，備著防蚊液，可塗抹外露部位，而防蚊液應循合法、正常通路購買，避免買到來路不明的，防蚊不成反倒引起不可預期的皮膚疾病。
曾奕騰醫師也提醒，民眾日常驅趕蚊蟲時，應養成揮趕驅逐的習慣，原因在於很多蚊蟲其實長的大同小異，打下去的未必就是蚊子，又或者即便知道不是蚊子也照打，若打到不明的昆蟲很有可能引起急性皮膚疾病，例如「隱翅蟲」就是個常見例子，打下去會破裂、蟲體會釋出名為「隱翅蟲毒素」的毒液，將會帶來強烈的接觸性皮膚炎，稱「隱翅蟲皮膚炎」，會出現紅、腫、熱、痛、嚴重時潰爛甚至留下傷疤。因此醫師建議日常養成習慣，看到蚊蟲應以雙手揮舞驅趕，或直接使用電蚊拍為佳。
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