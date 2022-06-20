快篩陰性卻嗅覺異常？小心是慢性鼻竇炎合併鼻息肉！

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慢性鼻竇炎是什麼？合併鼻息肉困擾多！
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心王堂權主任，最近收治一名40歲左右的專業的音樂錄音師，病患原本耳朵可精確地聽到8000赫茲(Hz) 以上的音頻，罹患慢性鼻竇炎合併鼻息肉後，除了鼻竇發炎阻塞問題外，也影響耳咽管的功能及中耳的壓力調節，併發中耳炎，導致嗅覺和聽覺雙雙受損，嚴重影響生活與工作。
慢性鼻竇炎是一個嚴重影響生活品質的疾病，常見是在鼻竇急性發炎之後，身體免疫系統無法完全根除外來病菌，或是接受常規醫療後效果不盡理想，形成慢性發炎。嚴重時會造成鼻腔及鼻竇黏膜組織增生，導致鼻息肉，容易出現鼻塞、鼻涕倒流、嗅覺異常或喪失、甚至可能有臉部腫脹悶痛、頭痛和眼窩脹痛等症狀，影響工作及生活。
一直鼻塞流鼻水不會好？拖延治療恐有共病風險
王堂權主任表示，近年受疫情影響，國人對於流鼻水、鼻塞、嗅覺或味覺異常等症狀高度警戒，耳鼻喉科的慢性鼻竇炎病人卻出現兩種極端的現象。一種是病人已經接受過新冠肺炎篩檢呈現陰性，但仍會因為時常揉鼻子、流鼻水，被懷疑為新冠肺炎感染者，遭受旁人側目和排擠，因此主動回診希望做嗅覺檢測和進一步的治療。
另一種病友則是擔心被感染新冠肺炎的風險而抗拒就醫。慢性鼻竇炎容易有鼻腔鼻竇黏膜組織增生導致鼻息肉，使病況加劇，如果又拖延治療，不但會影響生活，也會讓課業和工作表現打折扣，還可能有罹患其他共病症的風險，依據近年來一些大數據研究，慢性鼻竇炎可能跟睡眠障礙、睡眠呼吸中止症、憂鬱焦慮、心血管疾病或腦中風、慢性中耳炎與聽力受損等疾病相關。
慢性鼻竇炎合併鼻息肉如何治療？一次看懂藥物、手術治療
如何改善慢性鼻竇炎合併鼻息肉呢？當常規藥物治療不盡理想時，功能性微創內視鏡鼻竇手術是目前的標準治療之一。如果將鼻竇通道比喻為溝渠，微創內視鏡手術切除鼻息肉就像疏濬工程一樣，暢通後有機會改善及恢復鼻竇的正常功能，如果再進階使用3D內視鏡導航手術，可以更精準地去除病灶以及重建鼻腔鼻竇的功能。但有國外研究顯示，針對嚴重或頑固型的慢性鼻竇炎，逾3成的慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者，術後半年內有可能再復發鼻息肉，且症狀隨時間增長而變嚴重，也可能需要再次的手術。
王堂權主任表示，這類慢性鼻竇炎合併鼻息肉的患者，可能屬於跟免疫系統密切相關的第二型免疫反應的發炎體質，相較一般類型病友有較高的鼻息肉復發風險。治療時除了手術之外，可能還需搭配類固醇鼻噴劑或口服藥物治療，但有些病友擔心類固醇有副作用，無法常規使用藥物，因此病症控制的效果也不彰，也影響病友積極且規律治療的意願。
不過，隨著醫療快速進展，台灣目前也有新型的生物製劑，可以精準調控發炎物質，抑制第二型發炎引起的慢性鼻竇炎，縮小鼻息肉體積，改善鼻腔阻塞與嗅覺喪失等症狀，減少7成復發與後續需反覆手術的機率，幫助病友擁有較佳的生活品質，是慢性鼻竇炎合併鼻息肉的治療新利器！
呼吸道症狀病因大不同！鼻部不適持續兩週應盡速就醫
最後王堂權主任提醒，流鼻水和鼻塞的致病原因很多，可能是新冠肺炎病毒，也可能是一般的上呼吸道感染、過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎甚至合併鼻息肉所導致。在精準醫療的新時代，呼籲民眾若鼻部有不適症狀，經休息1-2週仍不見好轉，或是經治療卻不盡理想，應盡快找耳鼻喉科醫師就診，藉由完整的檢查和評估，及早對症治療，有助早日回歸正常生活。
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