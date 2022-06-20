特企／美甲師灰指甲研習營　集思預防感染風險

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灰指甲又稱「甲癬」，顧名思義為指甲感染黴菌產生的病變，可能會導致指甲失去光澤、變鬆、變軟、變厚、易碎或變色，但顏色不一定是灰色，反而常見黃、黑、白色等，甚至會因不適與疼痛而影響走路。不少美甲師因無法初步辨識灰指甲，也不知道接觸會傳染，而導致職業傷害。
實際訪問參與研習營美甲師，竟多數遇過灰指甲患者前來美甲。美甲師王小姐表示：「過去被客人傳染過灰指甲，甚至傳染給家人，知道如何初步辨識後，才能夠免於自己受感染，也幫助到客人」；而美甲師張小姐也提到：「當上美甲師後，就有職業病會特別注意他人的指甲，常常看到有些人指甲有問題卻不以為意，若能有更多指甲上的正確知識，能夠更全面幫助到客人，對於自身的專業及信賴也會提高！」
感染灰指甲初期免擔心 及早治療可預防擴散
灰指甲感染情況好發於免疫力低下的族群，如糖尿病患、老人；若本身患有香港腳或長期穿悶熱不透氣的工作鞋、雨鞋者，甚或愛運動的上班族，若經常處於流汗、身體潮濕狀態，這些環境都有利於黴菌扎根繁殖。並且因黴菌的特性容易傳染，近1/3的患者是在住家中被傳染！
據調查發現，普遍民眾對灰指甲不夠瞭解，經常向美甲店尋求協助卻未前往皮膚科就醫診斷，因而錯失及時進行適當治療的時機，不但導致惡化，或甚至會傳染給美甲師。為幫助會在第一線接觸到民眾的美甲師，提升正確的指甲認知專業與灰指甲照護知識，協助減少客人及自身感染風險，在全台舉辦「美甲師灰指甲研習營」並邀請當地皮膚科醫師以及健甲師授課。
研習營中除了清楚講授灰指甲形成、預防觀念及實際案例分享外，也現場示範如何處理灰指甲指甲患部。初期治療初期可選用領導品牌的灰指甲外用藥，經由確實消毒、銼甲塗藥，並搭配一週一次的療程，以期有效殺死黴菌達到治療效果。活動現場也看到各個美甲師互相交流分享自身經驗，促進美甲產業交流發展機會。
法國高德美大藥廠呼籲民眾，若有灰指甲相關症狀應積極面對，可到信賴的藥局選用外用藥治療或諮詢專業人士，以免耽誤治療。
目前灰指甲研習營仍陸續舉辦中，有興趣的美甲從業人員，點擊網址瞭解更多資訊。https://www.surveycake.com/s/LzlDe