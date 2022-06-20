《愛在年老色衰前2.0》單身熟女邂逅解放內心

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全劇除由王安琪擔綱編劇、導演暨主演外，也聯手大慕可可內容總監簡莉穎擔任劇本監修、四把椅子劇團藝術總監許哲彬擔任共同導演，兩人發揮與王安琪共事多年的合作默契，以旁觀者的角度修飾劇本與舞台呈現形式，把這一連串看似糾結的「人生選擇」詮釋地更加立體、有趣，讓觀眾第一時間便能會心一笑、引發共鳴。
網傳孤單等級最高級是「一個人去做手術」，《愛在年老色衰前2.0》也呼應了網路時代的孤寂與迷惘，意外引發許多觀眾共感。王安琪說，去年在南村劇場首演後收到很多「我也一個人做過什麼事情」的熱烈迴響，令她覺得很有趣的是，當大眾普遍認為「孤獨」是很負面的感受時，這群觀眾回應這份共鳴的情緒卻是愉悅的，彷彿找到同路人、進而接受自己的狀態。
許哲彬也分享，《愛在年老色衰前2.0》劇名呼應經典電影《愛在》三部曲，透過將近70分鐘大量而密集的對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑赤裸裸地攤在舞台上，希望讓同樣經歷類似處境的觀眾，透過作品如照鏡子般看見自己，發現自己其實並不孤單。
臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，「即便沒有滑過交友軟體，每個人一定也都遇過愛情與人生這兩門課題；這齣戲細膩打磨每句對白，幽默、荒謬卻真誠，一定能觸動大家的內心！」
節目介紹
2022夏日放／FUN時光—
王安琪╳簡莉穎╳四把椅子劇團╳大慕可可《愛在年老色衰前2.0》
演出時間：7/8(五)19:30、7/9(六)14:30、7/10(日)14:30
演出地點：臺中國家歌劇院 中劇院
購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n02Kzefy