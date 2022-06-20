COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【車勢星聞】捷運盃「史上最多代言人」郭書瑤、婁峻碩、B.T.O.D合體宣告報名啟動

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-20 18:55:20

由台北捷運公司以及國泰世華銀行主辦的2022捷運盃街舞大賽舉辦記者會，號稱「史上最多代言人」的三組代言人郭書瑤、婁峻碩、B.T.O.D於記者會中首度合體，並宣布報名啟動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【車勢星聞】捷運盃「史上最多代言人」郭書瑤、婁峻碩、B.T.O.D合體宣告報名啟動。
【車勢星聞】捷運盃「史上最多代言人」郭書瑤、婁峻碩、B.T.O.D合體宣告報名啟動。
「捷運盃街舞大賽」在各方街舞好手的引領期盼下終於回來了！5、6月以「捷運盃校際街舞大賽」吹起號角，接下來「捷運盃街舞大賽」即將在8、9月強勢登場！2020捷運盃Adult冠軍HiZam也在記者會中帶來精彩的演出，HiZam的隊長淋雨同時也是男團B.T.O.D的隊長，淋雨分享了他當初第一次參賽只有47名，一直努力直到2020才拿到冠軍，鼓勵年輕人要抓住夢想，勇敢衝一波，只要堅持跳下去，一定會有所收穫。一直熱愛舞蹈，也不斷精進自己的郭書瑤則笑說，從知道捷運盃開始就一直很想報名，沒想到一直沒有報名，就直接成為代言人了。也幽默表示捷運公司代言人真的選得很好：「B.T.O.D是舞蹈專業的，而跳舞需要好的音樂，婁峻碩非常會做音樂，那我就是會給大家勇氣報名的人，因為我跳得也沒有很好、唱得也沒有很好，但是我會讓大家鼓起勇氣讓大家報名這個比賽。」謙虛的言論讓全場會心一笑，也讓主持人Dennis大喊：「瑤瑤你太客氣了，如果你要跳舞這個房間一半都被你打掛了。」而婁峻碩則分享了站在舞台上的經驗：「到現在還是會有很多人問我在台上怎麼克服緊張，但我覺得這種東西是沒辦法克服的，但是唯一可以幫助你變好的就只有『經驗』，所以無論你學舞多久，都非常歡迎你來參賽，因為這個經驗的累積對未來一定是有幫助的！」也表示自己會盡量多做一些「好跳舞」的歌讓大家使用，而郭書瑤也在一旁表示一直很想跟他合作，B.T.O.D更是不吝嗇表示可以幫他排舞。今年捷運盃街舞大賽將於8/27、28舉辦排舞賽初賽，比照上一屆規模，於台北市大安路封街舉辦，預計於東區上演一場熱鬧非凡的街舞嘉年華。排舞決賽以及霹靂舞Battle賽則會於9/24在爵士廣場盛大舉行，歡迎各界街舞好手前來共襄盛舉。

時間點出爐，Ferrari Purosangue搭載V12引擎9月現身

車名涉嫌侵權抄襲，Audi提告中國Nio

【MotoGP戰報：德國站】僅一次超車，Quartararo再一次無聊的完賽奪冠

主打搶眼設計與新穎科技！BMW 220i Active Tourer 或許是科技新貴的好夥伴？

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀