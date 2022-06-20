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Autopass 攜手保時捷打造純電生活 圈 充電地圖擴增高鐵沿線

▲ Autopass 攜手保時捷打造純電生活 圈 充電地圖擴增高鐵沿線
▲ Autopass 攜手保時捷打造純電生活 圈 充電地圖擴增高鐵沿線

2GameSome - 有車賞

2022-06-20 21:55:00

Autopass 與台灣保時捷攜手合作，共同佈局高鐵沿線充電網路，因應一日生活圈型態興起，日前新增高鐵沿線 6 處保時捷目的地充電站（Destination Charging），從北至南包含桃新竹、台中、 雲林、嘉義、台南、高雄，提供更彈性的通勤、旅遊選項給電動車車主。

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Autopass 與台灣保時捷合作，由 Autopass 匯集合作場景、技術資源，提供車主更完整、多元的環台充電網絡。台灣保時捷透過與 Autopass 的合作，將充電服務延伸至高鐵沿線五都停車場， 打造貼近車主需求的充電體驗。接下來，Autopass 期待與合作夥伴攜手佈建更齊全的充電站點， 期望未來與台灣保時捷進一步推出更貼近電動車主需求的純電體驗。

Autopass 是專注於「行」的金融科技公司，致力於整合車聯網的出行生態圈，打造零接觸、不費力的行車體驗，目前已服務 450 間停車場、200 間加油站，本次合作與台灣保時捷、五都停車場一起建構純電生活圈，提供全台電動車車主透過 powered by Autopass 出行生態享受更棒的充電體驗，未來期待有更多夥伴加入，將「停車 x 充電 x 多元支付」的一站式體驗拓展至更多場景。

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