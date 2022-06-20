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住房就免費開 Hyundai 電動車！Kona Electric充電之旅 2.0 好評再推出

▲ 住房就免費開 Hyundai 電動車！Kona Electric充電之旅 2.0 好評再推出
▲ 住房就免費開 Hyundai 電動車！Kona Electric充電之旅 2.0 好評再推出

2GameSome - 有車賞

2022-06-20 21:55:00

2021 年底 Hyundai 與全台特色民宿業者合作，首波選定於宜蘭、台南、屏東的特色民宿業者合作 Kona Electric 專案，活動推出廣受好評。迎接今年即將到來的暑假旅遊季，7 月起 Hyundai 汽車啟動充電之旅第二季，結合花蓮、南投與台中的特色民宿，有興趣的消費者可提前向民宿業者預約。

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充電之旅第二季主要瞄準近期最夯的東部及中部，有位於好山好水的花蓮「金澤居」（7/1~7/28）、渡假勝地日月潭的「散步的雲」（8/3~8/30）以及座落於台中市中心的「田中央」（9/2~9/29），消費者於活動期間入住Hyundai充電之旅專案，即免費享有Kona Electric擔任二天一夜旅程的交通伴遊。

7月份首先由位於花蓮的「金澤居」旅店開啟充電之旅2.0的序幕，利用大樹結合樹屋及壯觀魚池打造出來的綠建築民宿，感受日式庭院風環境，通風採光精心設計，讓所有房客一開窗就如置身世外桃源。8月一起來到南投日月潭「散步的雲」，白天可以欣賞活盆地獨有的地形生態，晚上則是徜徉於星海之中，想像就如搭機出國放鬆行程，「散步的雲」將實體飛機轉化為抽象的旅行觀念，打開房門就能抵達異鄉國度。位於台中市中心的「田中央」旅店，以紅磚牆帶點復古的外觀搭配清新木質的輕工業風格設計，結合台中在地的文化藝術及美食，大隱隱於市，讓你享受宛如在「田中央」的鄉野生活。

花蓮「金澤居」旅店。
花蓮「金澤居」旅店。
南投日月潭「散步的雲」。
南投日月潭「散步的雲」。
台中市「田中央」旅店。
台中市「田中央」旅店。
Hyundai 汽車首款導入國內的電動車-Kona Electric 低汙染、零排放，通過經濟部能源局測試為最佳能耗電動車首選。EV300 續航里程達 339 公里，EV500 達 521 公里（依據 NEDC 測試標準），搭配先進完整的 Level 2 輔助駕駛科技。Hyundai 汽車充電之旅 2.0 活動即日起限定於特色民宿網站開放訂房，名額有限。

【Hyundai 合作旅店資訊】

花蓮_金澤居

活動日期：2022/7/1-7/28

訂房網址：http://www.cis-life.com.tw/home1/house1/

南投_散步的雲

活動日期：2022/8/3-8/30

訂房網址：  http://www.roamingcloud.com.tw/

台中_田中央

活動日期：2022/9/2-9/29

訂房網址：https://www.old-school.com.tw/centralland

註：此專案每日限一間/體驗 1 台 EV300 型，訂房成功不代表已成功預約試駕活動，請以官方發送之電子郵件(konaelectricsp@gmail.com)為最終確認。

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