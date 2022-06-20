▲ 首波 50 輛完售！MINI ELECTRIC 純電掀背第二波預售價 155 萬元起

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MINI Electric 承襲經典 MINI 3-Door 三門掀背車型，搭載純電馬達驅動前輪，擁有最大 184 匹馬力、最高 270Nm 扭力、時速 0-100 公里加速僅 7.3 秒；配置於車體底部的高壓鋰電池模組造就比 MINI Cooper S 更低 0.3cm 的車輛重心。
創新純電美學
MINI Electric 電動車子品牌專屬 Logo 由左邊 Electric 字首「E」，與右邊象徵純電駕馭的插頭，組成 MINI 經典圓形設計圖樣，再加入電動車專屬色調 Energetic Yellow，而 MINI Electric 專屬代表色 Energetic Yellow 更將 MINI 充滿熱情與活力的品牌精神融入電動車設計之中。
全新 MINI Electric 純電掀背的 Energetic Yellow 黃色後視鏡外蓋、車頭/車尾與車側方向燈飾板的黃色 S 徽飾，以及以英式插頭為靈感設計的不對稱專屬 17 吋 Power Spoke 鋁圈，形塑出 MINI Electric 純電美學。車尾 MINI Electric 徽飾及車側充電孔蓋板上採用雕刻設計的 MINI Electric 徽飾，彰顯純電身分。
座艙空間同樣採與外觀相得益彰的Energetic Yellow專屬色調打造而成，從車輛啟動撥桿、電子排檔桿、MINI整合式數位儀錶、到副駕駛座前方的專屬內裝飾板，均融入Energetic Yellow元素；亦可選配擁有MINI Electric專屬徽飾的MINI跑車式真皮方向盤與專屬絲絨腳踏墊。
充電策略
作為引領未來都會移動潮流的純電掀背，MINI Electric 電動車採用 Type1（J1772）交流與 CCS Combo 1 直流充電接口，鋰電池模組總容量 32.6kWh，續航里程為 234 公里*。使用直流高速充電站最快僅需36分鐘即可以最大功率 50kW 從 0% 迅速充電至80%，220V/32Ah 的家用交流充電座充電完成時間亦僅需 4.7 小時。搭配動能回充功能，將車輛減速時的動能轉化為電能儲存於電池中，有效提升市區行駛的電能效率。駕駛亦可選擇 MINI Electric 全新的 GREEN+ 模式，降低不必要的電力消耗，提升電池續航力，享受更省電環保的純淨駕馭體驗。*WLTP 測試規範下所測得之數據
入主 MINI Electric 純電掀背即享 MINI 家用交流充電座乙座或 MINI 充電策略夥伴充電金。MINI Electric 車主可選擇安裝 MINI 家用交流充電座，每日到家即充，為每日通勤旅程充足所需電力；亦可選擇充電金方案，享 MINI 充電策略夥伴 TAIL 特爾電力直流充電站 1 萬元充電金、EVOASIS 交流充電站 1 萬元充電金、或 Noodoe EV 交流充電站一年不限額免費充電(三選二)，三間充電策略夥伴全台共佈建超過 280 個充電站。
MINI APP 更提供遠端監測車輛功能，只要智慧型手機在手，即可於 APP 中監控電池充電狀態、續航里程、尋找充電站，方便車主提早規劃旅程；車主亦可使用 MINI APP 遠端上鎖/解鎖車門、控制空調通風系統、掌握車輛狀態與位置、預先傳送行程目的地至車上、線上預約保養等。
永續風格生活
MINI 台灣總代理汎德為 MINI Electric 精心打造以環保理念的系列風格紀念品，首發即為 MINI 與春池玻璃聯名合作的「MINI x Spring Pool 環保玻璃杯」，採用回收玻璃再製而成，並點綴 MINI Electric 的清新活力風格。即日起至 2022 年 7 月 31 日止，凡至 MINI 展示中心賞車，即可使用 MINI x Spring Pool 環保玻璃杯品飲 MINI 夏季限定飲品，MINI 全台展示中心更與 Nespresso 跨界合作，邀請 MINI 貴賓成為全台首波試飲 Nespresso 聯名巴西超模 Alessandra Ambrosio 夏季限量冰咖啡體驗者。