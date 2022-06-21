Toyota Crown大改款下個月發表，跨界風格吸納更廣泛的消費市場!

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今年稍早受疫情影響之故，和泰集團取消了媒體新春餐敘，原本該在活動中宣布的年度營運計劃改以電子方式宣布，雖然少了點熱鬧氣氛，不過信件內容可是讓業界熱血沸騰，照時序走來目前已導入商用貨卡Town Ace及首款純電產品bZ4X，接著在第3、4季還會有大改款86及手排Supra準備跟車迷見面，不過大家最好奇的是電子檔中披著布幔的旗艦房車Crown也將在Q4導入，這個意外驚喜著實讓大家眼睛為之一亮，眼看即將邁入六月底，距離揭開面紗的時間也越來越近，前天外媒發現在日本專利局中竟出現Crown的專利圖，改採4 Door Coupe的輪廓造型與以往的氣派豪車形象大相逕庭!
從專利圖來看，Crown與去年12月在Toyota全球電動車戰略記者會上亮相的bZ SDN有著極高相似度，車頭部分同樣以Keen Look設計語彙詮釋，以纖細的LED頭燈搭配低斜的引擎蓋折線延續品牌的全新家族特色，不過車側部分卻配有塑料輪拱、側裙及門邊防撞面板，加上C柱之後改採斜背線條的後半部輪廓，讓原本走奢華豪車形象的它現在賦予更多的跨界風格，車尾則以連貫式LED燈為視覺主軸，搭配延伸至上緣的運動化保桿造型，看起來與Citroën C5 X同樣想以更多元的角度收納更廣泛的消費族群。
輸出部分具備兩種動力編成，其一是2.5升引擎+電動馬達的Hybrid系統，綜效馬力可達245匹搭配的是CVT變速箱，還有一款性能更為強悍的PHEV版本採用的是2.4升渦輪引擎+電動馬達+四驅系統，綜效馬力可達371匹搭配的是6速自排系統，Toyota預計在7/15進行全球發表，國內則是在Q4導入，屆時發表後有更多內裝與配備的更新訊息再為網友們進行更新。