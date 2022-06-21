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起點娛樂林珮瑩+Up直播 合推「校園網紅爭霸戰」選秀

▲起點娛樂林珮瑩和Up直播合作， 推出「校園網紅爭霸戰」選秀活動。（圖／起點娛樂提供）
▲起點娛樂林珮瑩和Up直播合作， 推出「校園網紅爭霸戰」選秀活動。（圖／起點娛樂提供）

業務處/綜合報導

2022-06-21 16:13:042022-06-21 16:37:37

全球第一直播平台「Up 直播」，創立已邁入第六年，不只在音樂、運動、娛樂產業上多有合作，為了創造更優質且多元的直播內容，此次更攜手由「大學生了沒」出道，Ruby林珮瑩所領軍的起點娛樂直播學院，準備為莘莘學子們打造獨一無二的圓夢舞台，於7月1日推出『校園網紅爭霸戰』選秀活動，並提供免費培訓課程，資深直播經紀人與Up人氣直播主們輪番上陣，親自傳授經驗，幫助所有夢的學子建立出屬於自己的特色。

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校園網紅爭霸戰除了提供大家發亮的舞台，更大手筆祭出總價值高達五十萬台幣的圓夢計畫，不僅將為冠軍發行專屬單曲，其他獎項除了美妝產品代言外，也會為得獎的選手拍攝專業形象照等，所有獎項還可依照參賽者意願折合現金作為獎學金使用，每兩週也將票選出優秀學員參加各式網紅產品發佈會、專業錄音室體驗等線下活動，讓學員們直接體驗網紅和明星的日常，參賽即可一圓星夢。

然而，隨著自媒體時代的興起，只要有著強烈的個人特色和築夢的勇氣，人人都有走紅機會，本次的結盟合作，除了將學子們推上幕前，更期盼能藉此鼓舞出更多的人，勇敢的秀出自我，Ruby林珮瑩表示：「起點娛樂成立五年來，最常聽到的問題就是覺得自己不夠漂亮或是不夠有才華，可以直播嗎？但往往後來人氣最旺的，都是一開始最素的，褪去了日常的自己，展現出來的魅力更加動人。」

致力於培訓素人網紅與主播職涯發展的Up直播執行長葉冠義也開心表示：「隨著直播產業的普及，向下扎根與永續發展已是Up直播重要的經營方向，並投入超過百萬以上的國際資源，拉抬素人與學生勇敢追夢，踏出實踐的第一步，是個開始也是這次合作的核心目標，非常期待看到各位年輕學子的熱情與魅力，下一個百萬直播主就是你。」

報名連結：https://starpoint888.com/campustar2022
報名時間：即日起至2022/6/31止
活動時間：2022/7/1-2022/8/31
活動辦法：完成報名手續，並於活動時間內，在Up直播完成開播任務，透過專業評審及觀眾人氣票選出前五名，首獎可獲得免費製作專屬單曲資格，二、三獎則能獲得當紅美妝產品代言機會，其餘則可獲得「廠商」提供之價值五千元美妝產品，以上獎品皆可依參賽者意願作為獎學金發放。同時，每兩週會票選出雙週之星數名，參與網紅產品發佈會、形象照拍攝、專業錄音室體驗等線下活動，大家趕快拿起手機報名，下一個百萬網紅直播主就是你！

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