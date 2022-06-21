起點娛樂林珮瑩+Up直播 合推「校園網紅爭霸戰」選秀

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然而，隨著自媒體時代的興起，只要有著強烈的個人特色和築夢的勇氣，人人都有走紅機會，本次的結盟合作，除了將學子們推上幕前，更期盼能藉此鼓舞出更多的人，勇敢的秀出自我，Ruby林珮瑩表示：「起點娛樂成立五年來，最常聽到的問題就是覺得自己不夠漂亮或是不夠有才華，可以直播嗎？但往往後來人氣最旺的，都是一開始最素的，褪去了日常的自己，展現出來的魅力更加動人。」
致力於培訓素人網紅與主播職涯發展的Up直播執行長葉冠義也開心表示：「隨著直播產業的普及，向下扎根與永續發展已是Up直播重要的經營方向，並投入超過百萬以上的國際資源，拉抬素人與學生勇敢追夢，踏出實踐的第一步，是個開始也是這次合作的核心目標，非常期待看到各位年輕學子的熱情與魅力，下一個百萬直播主就是你。」
報名連結：https://starpoint888.com/campustar2022
報名時間：即日起至2022/6/31止
活動時間：2022/7/1-2022/8/31
活動辦法：完成報名手續，並於活動時間內，在Up直播完成開播任務，透過專業評審及觀眾人氣票選出前五名，首獎可獲得免費製作專屬單曲資格，二、三獎則能獲得當紅美妝產品代言機會，其餘則可獲得「廠商」提供之價值五千元美妝產品，以上獎品皆可依參賽者意願作為獎學金發放。同時，每兩週會票選出雙週之星數名，參與網紅產品發佈會、形象照拍攝、專業錄音室體驗等線下活動，大家趕快拿起手機報名，下一個百萬網紅直播主就是你！