警察查死亡案「愛上美女嫌犯」！戀愛過程《分手》曝光
韓國名導朴贊郁榮獲坎城影展最佳導演獎的懸疑愛情電影《分手的決心》由影后湯唯、影帝朴海日主演，故事敘述一名調查死亡事件的刑警海俊（朴海日 飾），遇見死者妻子瑞萊（湯唯 飾）後，對她產生懷疑的同時，又深深被她吸引的特別故事。
朴贊郁導演透露《分手的決心》的故事原則是在「愛情」與「搜查」兩者之間，不特意傾向任何一方，「《分手的決心》是100%的搜查劇、100%的愛情劇。並不是文字遊戲，這兩者是無法分離的核心，可說某方面是搜查劇，某方面看來是愛情劇」。
朴贊郁導演認為：「刑警和嫌犯見面，進行審問、展開調查，可能還要跟監對方、進行埋伏任務，持續等待對方的下個行動。刑警這樣的工作內容，在本作中就跟戀愛過程一樣，無法分開來看的這件事是關鍵。審問過程有很長的對話，在這部分我們描繪出一般戀人都曾經歷的過程，像是誘惑、拒絕、欲擒故縱、埋怨、藉口等。」
湯唯睽違11年再次參演韓國電影，在《分手的決心》劇本完成前，她與朴海日就先收到參演邀約，湯唯表示：「第一次聽朴贊郁導演口述本作的故事時，大概花了一個半小時的時間，我邊聽邊喝了很多水，覺得非常興奮。在聽這個故事時，能慢慢完全進入導演所敘述的故事裡。當時導演和編劇的眼神都很溫暖，雖然必須以外語（韓語）來演戲，但卻讓我感到很放心。」《分手的決心》7月15日在台上映。