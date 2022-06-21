NOWnews再獲肯定　報導銀髮大軍得「最具影響力新聞獎」

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銀髮大軍來了／速食店、賣場新戰力 中高齡打工族超加分
銀髮大軍來了／不只能站櫃檯 中高齡將投入幼托、旅遊業
銀髮大軍來了／鼓勵留用高齡傳承經驗 企業申請補助爆量
銀髮大軍來了／中高齡被嫌動作慢 政府推「職務再設計」
銀髮大軍來了／別讓中高齡只能兼職 學者籲消除年齡歧視
《NOWnews》關懷銀髮族權益，去年第一屆的「銀響力新聞獎」，《NOWnews》就曾以《憂人口負成長 不如化危機為轉機》作品，獲得優選，今年再接再厲，記者唐鎮宇從銀髮族角度出發，探討在高齡化社會，銀髮族反而是不少連鎖服務業爭相招募的對象，主因銀髮族有社會歷練，工作穩定、處事圓融，比年輕人更適合放在迎賓、客服等職務。
《NOWnews》團隊還直擊一名在速食店擔任「款待大使」的大姐，陪她從清晨出發上班，觀察她與客人互動的情形，完整記錄銀髮族在現今勞動力缺乏的社會，相較於年輕世代更容易展現出來的優點。
評審團隊也提到，《NOWnews》的作品以具體案例描述銀髮族在速食店、賣場、幼兒園、旅遊業等服務業的工作實況，反映銀髮族穩定、圓融、擅長處理衝突等優點，指出許多銀髮族想做全職工作卻只能兼職的困境，呼籲消除年齡歧視、鼓勵職務再設計。選題有創意，面向完整、建言具體、案例生動、文字流暢。
弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，在本屆的報名作品中，看見許多社會中被隱形或潛藏的議題，而且有許多媒體深入探討疫情下，長者要面對的經濟、健康甚至是社會參與…等各種挑戰，不讓高齡議題淹沒於疫情中，這些報導凸顯當前迫切需要，回應「銀響力新聞獎」辦理的宗旨，透過多元、正向的高齡報導，因應時代的問題，探討弱勢族群的問題並提出解方，展現出媒體最具價值的影響力。
今年徵件作品範圍為110年1月1日至110年12月31日首次刊播之作品，分為「平面(報刊雜誌)類」、「電視及網路影音類」、「廣播及網路音頻類」與「網路媒體類」四大類別，「最具影響力新聞獎」為最大獎，向下再分為「即時新聞獎」與「專題報導獎」，每個獎頒發優選2位、首獎1位。今年共收到116件報名作品，競爭最激烈的仍是「電視及網路影音類」的年度專題報導獎，共25件作品。