▲ 搶攻經濟型商旅用戶！22 年式 Ford Tourneo Custom 福特旅玩家九人座 kombi 先曝光

針對即將復甦的旅遊需求，福特六和日前率先公布 Ford Tourneo Custom 福特旅玩家 22 年式車型，其中新增的入門九人座kombi車款於今日搶先曝光，預售價 129.9 萬的身份並搭載額外加載的福祉車套件（要價新台幣 29.5 萬元），七月正式上市時會提供最終版本與售價，有興趣的消費者可持續鎖定相關報導。 我是廣告 請繼續往下閱讀 身為當前市場中售價最經濟的 Tourneo Custom 福特旅玩家九人座 kombi 車款，以商務租賃使用為目標，移除許多非必要的豪華與智慧主動安全配備，如外加輪圈蓋的 16 吋鐵圈、簡化後滑門內門板設計、不配備 Ford Co-Pilot360 Technology 安全科技等，以更為簡單的車內配備，同步提供給有改裝福祉車需求的買家，更容易的入手與改裝門檻。 Tourneo Custom 福特旅玩家九人座 kombi 車款同樣搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸柴油引擎，具備 130ps 最大馬力與 36.7kgm 最大扭力輸出，搭配六速手自排變速箱，也仍具備六速防護氣囊等基本規格。22 年式 Tourneo Custom 福特旅玩家車系將於七月份正式上市，屆時會再提供最終版的售價與車輛規格。「BMW 永續行動」 2022 環島淨灘計畫落實友善環境經營理念 BMW Alpina新作D4 S Gran Coupé亮相 除了有愛還要有錢，這是一款要價台幣近2千萬元的Milivié 1復古Beetle Honda公布新一代Civic Type R紐柏林影片及現身時間