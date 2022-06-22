預售價129.9萬起，22年式Ford Tourneo Custom旅行家福祉展示車提前現身!

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這次展示的福祉車是以入門級距的九人座Kombi車型為基礎，因此在在外觀上採用的是黑色水箱罩搭配鹵素頭燈光源，側邊滑門也僅有右側可開啟並採鐵圈配塑膠飾蓋的樣式呈現。
內裝部分則將中控台的螢幕尺寸縮減為4.5吋，不過SYNC®3娛樂通訊整合系統、6具喇叭輸出的配置依舊在列，同時受惠於果嶺式的平整化底盤擁有寬敞車室空間，加上彈性的座椅設計附前傾、翻摺、拆卸等變化功能，全方位滿足乘載出行需求。內裝空間同步對應多項貼心設計，內含12V插座與USB插槽的駕駛座前方置物空間、中控台上方開放式置物間和後行李廂防刮保護板等配置，更大幅提昇九人座Kombi車型的應用性。
福祉車最重要的當然是車艙空間要夠寬夠大才有辦法將輪椅輕鬆置入，以九人座Kombi車型為例在長5,339mm、寬2,030mm、高2,024mm、軸距3,300mm的車身尺碼下，可在第三排座位處輕鬆置入一組輪椅電動升降系統，以現場示範的套件為例需額外加價29.5萬元，並享有原廠兩年的保固服務。
動力系統為2.0升EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，透過降低引擎本體關鍵部件摩擦係數、提高噴油嘴供油壓力與渦輪進氣優化，依車型不同分別擁有130匹／36.7公斤米以及170匹／42.3公斤米的最大峰值輸出，搭配SelectShiftTM6速手自排變速箱，並符合國內一級能源效率等級。
Ford Tourneo Custom旅行家的預售價為129.9萬元起，至於現場這部展示車為試裝車，正式發表後外觀與配備會有小幅更動，屆時再位網友們送上更新訊息。