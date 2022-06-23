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獨／中國附醫爆剝削醫護？醫護亮薪資單控訴：19萬變2萬4

▲中國醫藥大學附設醫院(台中分院)．遭醫護投訴津貼補助大幅縮水。（圖／翻攝googlemap）
▲中國醫藥大學附設醫院(台中分院)．遭醫護投訴津貼補助大幅縮水。（圖／翻攝googlemap）

記者林盈君/綜合報導

2022-06-23 18:00:00

今年4月中旬起，國內本土確診數不斷攀升，截至今年6月間，平均每日都有約3到5萬人確診，最高甚至創下1天破9萬例的紀錄，隨著疫情擴大，各大醫院被確診患者塞爆，導致醫療照護人力也吃緊。衛福部為了激勵第一線醫護人員，有編列預算提供醫師、護理人員每日／每班1萬元的獎勵津貼，不過有中國醫藥大學附設醫院的醫護人員向《NOWnews今日新聞》投訴，拿出薪資條控訴院方沒有按照規定發給津貼，去年2月可以領到19萬元津貼，但到11月僅剩2萬4千元，實際工作量不減反增的情況下，形同剝削醫護人力。對此實際求證院方，公關人員強調可能是「認知差異」產生的誤會，絕無剝削同仁。

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▲中國醫藥大學附設醫院傳出有醫護投訴，表示補助津貼大幅縮水。（圖／投訴人提供）
▲中國醫藥大學附設醫院(台中分院)，傳出有部分醫護向媒體投訴，表示照顧確診者的補助津貼大幅縮水。（圖／投訴人提供）
讀者A先生（化名）向《NOWnews今日新聞》投訴，表示中國醫藥大學附設醫院(台中分院)，未確實將補助津貼發放給醫護，自去年底開始至今年，不但津貼大幅銳減，且款項明細也不清楚，讓人一頭霧水。A先生是該院的第一線醫護人員，他實際拿出薪資單指控，去年2月疫情還算平穩時，他所領到的津貼有19萬元，到了11月卻只剩下2萬4千元，今年6月疫情高峰期，也是只領到4萬1千元，但實際工作量有增無減，「工作越多、津貼反而變少。」A先生不滿地強調，無法理解津貼數字的浮動為何，即便向上級主管反應，也僅得到「醫院會處理、之後會領到」的制式回覆，最後都是不了了之，讓很多醫護都深感困惑、憤怒。

▲中國醫藥大學附設醫院傳出有部分醫護投訴，表示照顧確診者的補助津貼大幅縮水。（圖／投訴人提供）
▲中國醫藥大學附設醫院(台中分院)，傳出有部分醫護向媒體投訴，表示照顧確診者的補助津貼大幅縮水。（圖／投訴人提供）
A先生提到，以醫院的急診室為例，每天都會接觸到確診、或確診無症狀等患者，有些則是篩檢後才得知確診，很多醫護都承受著巨大風險，急診室幾乎是「與病毒共存」的狀態，院方沒有對於病患的分類作細項規劃，導致「確診病患的照護該如何界定？根本亂了套！」且醫護照護的津貼發放標準又十分模糊，加上院方也無公布津貼款項分類，讓許多醫護質疑「病人變多了，津貼卻變少了」，究竟院方是因申請作業較晚發放？亦或是無視、剝削第一線醫護的權益？

▲根據衛服部公告辦法，第一線照護確診者醫護，都可申請補助津貼。（圖／投訴人提供）
▲根據衛服部公告辦法，第一線照護確診者醫護，都可申請補助津貼。（圖／投訴人提供）
根據衛服部公告的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」：設有負壓隔離病房、普通隔離病房或加護病房之醫院，第一線執行照護嚴重特殊傳染性肺炎疑似或確診病例之醫事人員；設有專責病房或專責加護病房之醫院，第一線執行照護疑似或確診病例之專責醫事人員、執行清消之清潔人員、第一線執行照護嚴重特殊傳染性肺炎疑似或確診病例之專責醫事人員，津貼基準如下：(一)醫師，每人每日新臺幣一萬元。(二)護理人員，每人每班一萬元。

據了解，衛福部所公告的醫護等津貼事項，至今並未更改或重新修訂，因此院方也應該依照規定，確實給予「第一線執行照護疑似或確診病例之專責醫事人員」相關補助津貼，如今卻傳出有醫護領嘸津貼的窘境，而院方也無對此說明及解釋，於第一線醫護來說，不啻是又一重大打擊。

A先生表示，去年間（2021年），院方曾讓醫護簽訂關於津貼的細項表格，也都有發放照護津貼，但自去年底到現在，津貼卻逐漸大幅度縮水，向上級詢問卻又得不到解釋。「相信所有第一線的醫護，都是秉持著最專業的態度來照顧病患，所以更希望應有的權益不要被剝奪。」而他所提到的關於「確診病患的照護界定」、「調動其他醫護來照護確診患者，補助津貼如何劃分計算？」等等問題，都希望可以一一釐清。

《NOWnews今日新聞》接獲投訴之後，22日去電詢問國醫藥大學附設醫院，院方公關部門組長謝豐名表示，第一線醫護照護津貼等事宜，一定都會登記造冊，方便後續交給地方政府，所以絕對有細項可查清，他也指出，其實像是醫護的班別、支援、工作內容等，薪資多寡都有差異，因此可能出現認知上的不同。

謝豐名組長表示，從過去疫情到現在，院方上下都齊心抗疫、照護確診病患，從醫療到行政上都負荷極大，因此也不希望院內員工對薪資有所誤會。謝組長指出，如果院內第一線醫護有任何疑問，院方都會第一時間誠摯地去了解，並透過溝通交流，去讓雙方都能有所解惑。

《NOWnews今日新聞》也去電詢問台中市府及台中市衛生局查證，均表示目前尚無接獲這部分訊息，但後續會多加了解。另外，《NOWnews今日新聞》也特別諮詢了台灣護師醫療工會」理事長陳玉鳳女士，她表示，院方應依據現行法規，幫醫護申請補助津貼，且也要登記造冊，並公布各類細項、名目，才能讓第一線醫護了解「錢從何來？如何發放？發放標準？」等等，她也提及，過去的案例裡，有院方擅自更改名目，或是將醫護津貼改為團體申請等，都會造成津貼補發的後續問題。

理事長陳玉鳳女士也表示，若是醫護碰到這樣的問題，可以到「醫護職場爭議通報平台」來檢舉投訴，該平台不但可以匿名保護申訴人，也能讓更多醫療爭議受到公平審視。而針對醫護投訴中國醫藥大學附設醫院(台中分院)關於津貼補助的問題，陳玉鳳女士表示，衛福部今年就曾公告，並要各大醫院盡速發放補助津貼，因此，醫護如遇到津貼等爭議，也可以向衛福部提出申訴，讓勞資雙方都能合理審視自己的權益。

台灣護師醫療產業工會

醫護職場爭議通報平台

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