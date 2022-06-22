後院撿到萌幼犬！「生長速度」驚人 送鑑愣：是保育動物
在路上看到剛出生的小幼犬，難免會心生不忍的出手救援，但近日有位居住在上海的刁女士，於隔離期間在自家後院撿到一隻流浪動物，明顯就是剛出生不久，不僅臍帶未斷雙眼也未睜開，因此便決定帶回家中照顧飼養並取名為「吉祥」，不料一個半月過後，吉祥卻越長越奇怪，不僅開始退毛，爪子也越長越像熊爪，於是便趕緊連絡相關單位鑑定，確認吉祥真實身分為「二級保育類動物」。
根據陸媒報導，上海市林總站分享了一則消息，在今年4月8日時，有位刁女士在自家後院撿到一隻剛出生黑色小狗，身上不僅留有臍帶，甚至生命垂危停止呼吸，當時正值上海疫情封控時期，因此熱愛動物又有養狗經驗的刁女士決定收編小狗，並且帶回家悉心照顧，為它取名為吉祥。
不過到了5月中旬時，刁女士卻發現，吉祥的生長速度、體型外貌變化奇怪，與一般越長越大的小狗不一樣，吉祥不但越長越小，甚至開始退毛、脫皮，爪子也更像是熊爪一樣，於是刁女士的女兒趕緊聯繫動物保護機關，經過專業人員鑑定後確認，吉祥真實身分為國家二級保育動物「貉」。
貉是上海本土野生動物，在2022年被列入二級重點保護名單，雖然相當幸運在刁女士的照護下平安成長，但也錯過了在野外學習生存本領的機會，因此目前先送往上海動物園隔離觀察，等到適應環境過後先在園內展示，直到成年後會再進行野化訓練和放生。
而面對要送走從小照顧的吉祥，刁女士的女兒在受訪時提到，「我們沒有太大期望它會記得我們，但是我們在記憶裡面有過它，已經特別榮幸特別開心了」。（編輯：鍾怡婷）