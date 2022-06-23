客傳會年度座談啟動！暢談未來10年廣播新想像

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客傳會年度諮詢座談會議「大聲講客．新世代新傳播」邀請國立客家兒童合唱團團長彭孟賢、國立陽明交通大學榮譽教授張維安與談，探討並推廣新世代客家語言文化傳播。另外邀請屏東內埔出生的中國信託銀行董事長利明献，以預錄影片形式，從企業社會責任的角度切入，向大家分享作為客家籍成功的商業領導者，如何在客家文化永續的前提下，加速提升客家聲望；同時由客傳會總經理暨講客廣播電臺臺長徐智俊與各大廣播電臺暢談未來十年的廣播新想像。
現場播放紀錄2021年滿滿感動的「講客號形象廣告」。由於客傳會預計挑選100個文資景點透過空拍紀錄，供國人從不同的角度去欣賞客家的傳統、文化及生活資產，現場也搶先釋出「瞰見客庄100」的精華片段，讓外界一睹為快；儘管因為疫情影響，國立客家兒童合唱團無法到場演出，但現場仍播放國立客家兒童合唱團《Yes We Can》、《髻鬃花》演出畫面，天籟美聲感動全場觀眾。
客傳會成立今年邁入第3年，儘管2年多以來國內持續受疫情影響，但在各界支持下，客傳會持續深入全國客庄，將傳統廣播結合數位匯流技術，無論是旗下講客廣播電臺或是新媒體影像創作，屢獲各界好評並榮獲國、內外大獎肯定，堪稱是客傳會獲獎最豐收的一年。
客傳會旗下講客廣播電臺2021年入圍廣播金鐘獎8大獎項，最後拿下4項大獎，包括《耳公探險隊》節目主持人鍾依芹、張凱翔奪下「少年節目主持人獎」、講客進鄉團——5G 多功能廣播整合系統行動播車「講客號」奪下「創新研發應用獎」、音樂大師黃連煜《我是東西南北香蕉人》榮獲最大獎「流行音樂節目獎」及「流行音樂節目主持人獎」，也創下電臺有史以來最佳成績。
新媒體部分，描述傳統工匠技藝的《傳．傳》系列、《羅芳伯》、《Yes We Can》等新媒體影片捷報頻頻，屢獲國內、外影展、電影獎肯定。另外也將全台唯一文資法保護的客家聚落屏東五溝水化為VR作品「浮光童夢——五溝水」，榮獲洛杉磯電影獎（LAFA）最佳VR影片獎項，無疑是對客傳會從事客家新媒體創新的最大鼓勵及肯定。
全國性季刊《靛花》則以現代客家美學緩緩訴說故事，透過紙本刊物讓彼此發現「原來你也是客家人」、「驕傲說𠊎係客家人」，同樣榮獲2021《Shopping Design》BEST 100大獎、入圍金點獎標章。