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買房早10年「這2區」翻倍！北部蛋白區狂飆：少奮鬥30年

▲《住展雜誌》統計北台灣新建案漲幅，新竹新埔10年前跟現今房價相較飆漲近120%，換算下來早買房等於少奮鬥33.9年。（圖／NOWnews資料照片）
▲《住展雜誌》統計北台灣新建案漲幅，新竹新埔10年前跟現今房價相較飆漲近120%，換算下來早買房等於少奮鬥33.9年。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-23 13:10:05

國內房地產歷經很長一段時間的飆漲期，雖然都會蛋黃區房價居高不下，不過近10年來漲幅最大的其實是所謂的「蛋白區」或「蛋殼區」，幅度從7成到1倍以上。根據《住展雜誌》統計，從2012年至今年前五個月，近10年來北台灣新成屋、預售屋房價，漲幅第一名是新竹新埔，漲幅整整高達120%，換句話說，與其把錢放在銀行，如果早點到過去所謂的「偏鄉」地帶買房，增值相當驚人，可以少奮鬥33.9年，真的印驗了「千金難買早知道」這句話！

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《住展雜誌》統計過去10年北台灣新成屋、預售屋漲幅第一名至第十名，依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍、竹北、楊梅、中壢、新竹市、竹東，漲幅從7成至1倍多不等。《住展雜誌》研發長何世昌表示，過去買房大多講究地段，但近10年來漲幅前十強多為蛋白、蛋殼區，尤其漲幅前五大幾乎都被低基期房價區包辦，等於10年前在這些地方買房子的屋主，到現在光靠房子增值空間就可以減少30年奮鬥，完全不遜於都會區。

 
漲幅最凶猛的新竹縣新埔鎮，新建案房價由2012年的每坪14.2萬元，如今已大漲至每坪31.2萬，十年來漲幅高達近120％。若以一戶50坪房屋計算，早在10年前去新埔買房如今已增值848萬元，進一步以202年平均每戶家庭存款增加25萬元換算，等於少奮鬥33.9年！何世昌分析，新埔房價飆漲的主因，除了營造成本因素外，與新竹菁華區供給有限關聯性更高。新埔鄰近竹北，而竹北菁華區新建案售價動輒每坪50、60萬元起跳，而且建地供給少，因此建商與消費者轉進新埔推案、買房，進而帶動房價狂衝，且漲勢還沒有歇停的跡象。

與新埔類似的區域，還有芎林、竹東。近十年來，芎林房價從每坪13.8萬元大漲至27.1萬元，漲幅也是高達96％，換算下來可少奮鬥26.6年；竹東則由每坪14.8萬元衝到25.5萬元，漲幅近72％，換算至少也可少奮鬥21.3年。新埔、芎林與竹東，可以說都是跟著竹科發大財的區域。

相較於新埔、芎林、竹東受惠於竹科帶來的買氣，有些地方卻是悄悄漲翻天！排名位居第二的桃園平鎮，2012年房價僅每坪約14.5萬元，到今年已暴漲至29.1萬元，漲幅約101％，50坪大小的房屋增值732萬元，飆漲主要是受到毗鄰的中壢帶動所致。何世昌說，由於中壢市區與青埔等高價區段均價已來到4字頭，部份消費者轉至平鎮購屋，但近年來平鎮推案量水位卻相當低，導致建案價格大漲，其中又以與中壢市區相鄰的區段漲勢最明顯。

至於桃園觀音近10年來房價，從每坪僅10.1萬元跳漲至20萬元，漲幅也逼近1倍。何世昌分析，觀音以往房市較為封閉，客源以當地民眾、工業區員工為主，但近年湧入不少桃園航空城徵收拆遷戶，以及看上高投報率而來的台北客，需求增加因而推升房價。觀音除了觀音工業區、桃科一期等既有工業區外，目前桃科二期正在施工當中，未來當地產業發展潛力更受期待。

壯圍則是唯一進榜的宜蘭縣行政區，房價從10年前的個位數漲至每坪18.9萬元／坪，漲幅也高達94％。壯圍房價漲幅擴大，箇中關鍵在「搶到宜蘭市區客」；因壯圍緊鄰宜蘭市，宜蘭市區透天總價較高，縣政特區透天總價動輒逾2千萬以上，於是建商在壯圍競相推出總價千萬內的透天厝來吸引市區客的青睞，進而推升整體房價。

不過，如果在同樣標準之下，10年前在竹北買房子，如今更直接減少逾36年奮鬥，比新埔更驚人。其他像在平鎮、中壢、新竹市等地買房的民眾，也可減少近30年努力。何世昌認為，近10年蛋白區房價急漲，主因除了房價基期低、跟進高價區上漲、營造成本轉嫁等因素有關。而在薪水追不上房價與通膨的年代，越晚買房越貴，錢是越存越薄，不如早點買房更為有利。

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