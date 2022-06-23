「疫」波未平「疫」波又起？倫敦污水發現小兒麻痺病毒

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UKHSA流行病學顧問薩利巴博士（Dr. Vanessa Saliba）表示，大多數英國民眾在兒童時期已經接種了相關疫苗，而且這種類型的病毒很少見，對公眾的總體風險很低，但在接種率較低的社區仍有風險，呼籲尚未接種疫苗者，應盡速聯繫醫生，5歲以下兒童的父母也應留意疫苗接種資訊。
UKHSA並指出，通常在污水中檢測到的病毒，可能是在海外接種口服病毒疫苗的人，返回或抵達英國後的排泄物，據了解，有的口服疫苗為減活疫苗，即疫苗中的病毒未完全失去活性。
報導提到，英國每年在例行監測中，於污水樣本中發現少量「疫苗樣」（vaccine-like）小兒麻痺病毒算是正常的，現在之所以會引起關注，是因為之前均為「一次性」發現，並不像這次，是在幾個月內反覆發現一組基因相關的病毒樣本。
相關發現亦表明，該病毒可能在倫敦北部和東部的密切相關個體之間存在一些傳播，UKHSA目前正在調查是否出現社區傳播，並擴大污水監測範圍。
小兒麻痺在1950年代的英國相當常見，但當地最後1起病例是發生在1984年，英國並於2003年宣布相關病毒的傳播在其境內已不復存在。
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