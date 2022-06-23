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「疫」波未平「疫」波又起？倫敦污水發現小兒麻痺病毒

▲英國倫敦近期在污水採樣中發現有些不尋常的病毒痕跡。圖為孩童接種小兒麻痺苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國倫敦近期在污水採樣中發現有些不尋常的病毒痕跡。圖為孩童接種小兒麻痺苗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-23 15:06:292022-06-23 15:30:51

英國衛生安全局（UKHSA）22日表示，在倫敦北部和東部的污水檢測中，發現了脊髓灰質炎病毒（Polio virus, 亦稱小兒麻痺）的蹤跡，宣布為全國性事件；不過由於目前尚未發現確診病例，因此有專家指出，公眾面臨的風險並不高。

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綜合《英國廣播公司》（BBC）及UKHSA官網資訊，這是英國時隔40年，再次發現小兒麻痺病毒的蹤跡，UKHSA在今年2月至5月期間採集的污水樣本中發現了該病毒，目前被歸類為「疫苗衍生」2型小兒麻痺病毒（vaccine-derived poliovirus type 2, VDPV2）。

UKHSA流行病學顧問薩利巴博士（Dr. Vanessa Saliba）表示，大多數英國民眾在兒童時期已經接種了相關疫苗，而且這種類型的病毒很少見，對公眾的總體風險很低，但在接種率較低的社區仍有風險，呼籲尚未接種疫苗者，應盡速聯繫醫生，5歲以下兒童的父母也應留意疫苗接種資訊。

UKHSA並指出，通常在污水中檢測到的病毒，可能是在海外接種口服病毒疫苗的人，返回或抵達英國後的排泄物，據了解，有的口服疫苗為減活疫苗，即疫苗中的病毒未完全失去活性。

報導提到，英國每年在例行監測中，於污水樣本中發現少量「疫苗樣」（vaccine-like）小兒麻痺病毒算是正常的，現在之所以會引起關注，是因為之前均為「一次性」發現，並不像這次，是在幾個月內反覆發現一組基因相關的病毒樣本。

相關發現亦表明，該病毒可能在倫敦北部和東部的密切相關個體之間存在一些傳播，UKHSA目前正在調查是否出現社區傳播，並擴大污水監測範圍。

小兒麻痺在1950年代的英國相當常見，但當地最後1起病例是發生在1984年，英國並於2003年宣布相關病毒的傳播在其境內已不復存在。

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