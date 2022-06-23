▲ Nissan Sentra 省油王終極爭霸戰 28.291 km/L 油耗成績奪冠

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「省油王終極爭霸戰」於 6 月 19 日在 Nissan 苗栗展示中心登場，先於全台九處經銷公司舉辦競技後，最後篩選出來自北、中、南共 18 名的參賽者，在指定行車條件，包含空調溫度設定24度、指定路線行駛並於折返點麗寶 OUTLET MALL 完成打卡拍照、現場問答等挑戰，指定路線行經國道 1 號、台中環線、國道 3 號、台 61 線西部濱海快速公路及台6線後汶公路，共計 102 公里的路程，最後以總行駛里程除以指定加油站加油至跳停的汽油量算出平均油耗。
最終第一名以平均油耗達 28.291km/L，奪下「Sentra 終極省油王」稱號，並獲得最高 8,000 元加油金；第二名平均油耗 25.505 km/L 以及第三名平均油耗 24.574 km/L；第四、五名則分別為平均油耗 24.538 km/L 和 23.933 km/L。經計算所有參賽車主，整體平均跑出高達 22.766 km/L 的成績。
第一名參賽者透露行駛時的省油秘訣，包含將車速保持在 80 km/L、穩定控制油門，紅燈起步時，更需慢踩油門，將轉速維持 2,000 轉以下，最後肯定 Sentra 車體運作的穩定轉速與速度，整趟實測路程就算經過蜿蜒崎嶇的山路，也能順利行駛又很省油。
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