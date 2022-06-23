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福斯原廠認證中古車 一站式服務快速鑑價

▲ 福斯原廠認證中古車 一站式服務快速鑑價
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2GameSome - 有車賞

2022-06-23 16:25:00

Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車全台9間展示中心提供有賣車需求的車主快速鑑價與高價收購，Volkswagen 車主更可享最高達 5 萬元的「舊換新購車補助」，購入車輛的消費者則享交車後一年無限里程原廠保固服務，加入福斯人禮遇計畫，同享 24 小時道路救援免費服務。

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為了滿足車主更多元的車輛需求，Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車更將買賣之車輛年限從原本 年擴展至 10 年；展示中心另導入數位化應用，建立完整車輛履歷系統，創立消費者值得信賴的交易平台，讓賣車、購車及賞車的消費者擁有賓至如歸的感受，如此嚴格的車輛把關，結合與德國原廠檢驗原則及標準化流程，提供消費者優質原廠認證中古車。

Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車致力為車主將買賣車輛以簡馭繁，不限品牌車主皆可預約免費鑑價，經德國原廠嚴格的認證條件及估價程序，專業鑑價師評估後將以合理價格收購車輛，如出售名下符合 Das WeltAuto. 福斯原廠認證車標準的 Volkswagen 乘用車款給台灣福斯汽車授權經銷商，並且於同經銷商購買 Volkswagen 乘用車新車，再獨享「舊換新購車補助」優惠。此外，Volkswagen 車主享專屬「車輛寄售」服務，寄售期間車主不需留車於經銷商，Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車專業團隊為車主完成所有繁瑣雜事，節省寶貴時間與心力。

符合德國原廠標準，Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車推出八大保證，包含原廠透明車歷、七天購車鑑賞、無限里程原廠保固、原廠品質認證、舊車換購保證、交易權益保障、尊榮行動禮遇及無限里程道路救援，讓消費者買賣車更無後顧之憂，同步整合線上線下資源，打造買賣中古車專業數位交易平台，消費者僅需進入網頁即能瀏覽所有車輛、比較不同車款，所有販售車輛皆經過 133 項檢測把關，以及完整的車輛資訊，清楚了解車輛里程的真實性及重大維修情事，給予消費者安心的購車前須知事項。

台灣福斯汽車規劃全台 9 間展示中心，消費者可在明亮舒適的空間，透過資深銷售顧問現場服務、專業鑑價程序、可靠便捷的購車流程。

欲得知更多相關內容，請洽Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車官網

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