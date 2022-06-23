▲ 福斯原廠認證中古車 一站式服務快速鑑價

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符合德國原廠標準，Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車推出八大保證，包含原廠透明車歷、七天購車鑑賞、無限里程原廠保固、原廠品質認證、舊車換購保證、交易權益保障、尊榮行動禮遇及無限里程道路救援，讓消費者買賣車更無後顧之憂，同步整合線上線下資源，打造買賣中古車專業數位交易平台，消費者僅需進入網頁即能瀏覽所有車輛、比較不同車款，所有販售車輛皆經過 133 項檢測把關，以及完整的車輛資訊，清楚了解車輛里程的真實性及重大維修情事，給予消費者安心的購車前須知事項。





台灣福斯汽車規劃全台 9 間展示中心，消費者可在明亮舒適的空間，透過資深銷售顧問現場服務、專業鑑價程序、可靠便捷的購車流程。





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