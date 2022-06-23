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529 萬元起！小改款 BMW 8系列 Gran Coupé 登台

▲ 529 萬元起！小改款 BMW 8系列 Gran Coupé 登台
▲ 529 萬元起！小改款 BMW 8系列 Gran Coupé 登台

2GameSome - 有車賞

2022-06-23 16:25:00

BMW 總代理汎德於今日（6/23）正式發表全新 8 系列 Gran Coupé 四門旗艦轎跑，導入 BMW 840i Gran Coupé M Sport 與 BMW M850i xDrive Gran Coupé，建議售價為新台幣 529 與 729 萬元起。

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經典跑格身段

全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 達到 5 米的車身長度搭配長車頭、短前懸的完美比例，車頭處全新設計雙肋直柵式 BMW 飾光水箱護罩，M850i xDrive Gran Coupé 燻黑造型內嵌湛藍的智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）及 BMW M 50 週年紀念廠徽，結合專屬橫柵造型的前進氣壩設計，讓車頭線條更顯開闊霸氣。

新設計的雙肋直柵式 BMW 飾光水箱護罩。
新設計的雙肋直柵式 BMW 飾光水箱護罩。
M850i xDrive Gran Coupé 配備黑色高光澤窗框、黑色高光澤外觀套件、M 雙肋型後視鏡、全新 20 吋 M 雙輻式輪圈與黑色 M 煞車套件，車尾處 3D 立體 LED 尾燈、上揚的擾流尾翼設計與整合矩形雙出尾管的後下擾流造型，更發強烈跑格氛圍。

M850i xDrive Gran Coupé 增添 BMW M 50 週年紀念廠徽。
M850i xDrive Gran Coupé 增添 BMW M 50 週年紀念廠徽。
M850i xDrive Gran Coupé 專屬燻黑造型內嵌湛藍智慧雷射頭燈，結合橫柵造型的前進氣壩設計。
M850i xDrive Gran Coupé 專屬燻黑造型內嵌湛藍智慧雷射頭燈，結合橫柵造型的前進氣壩設計。

進階前衛內在格調

座艙全面採用 BMW Individual Merino 頂級真皮材質，結合舒適型雙前座跑車座椅含記憶功能、M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、Walknappa 真皮儀錶檯包覆、頂級水晶中控套件、豪華型四區恆溫空調、全景式電動玻璃天窗、電動後擋窗簾及電動後側窗簾，結合全面列為標配的頂級 Bowers & Wilkins 鑽石級高傳真音響系統，具備 16 具揚聲器與高達 1,400 瓦的總輸出；M850i xDrive Gran Coupé 從入座手握的 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線含換檔撥片、M 縫線安全帶、座艙深色鋁質飾板與 BMW Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷，營造出專屬於 M 的熱血座艙氛圍。

採用 BMW Individual Merino 頂級真皮雙前座跑車座椅、M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、Walknappa 真皮儀錶台包覆與頂級水晶中控套件。
採用 BMW Individual Merino 頂級真皮雙前座跑車座椅、M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、Walknappa 真皮儀錶台包覆與頂級水晶中控套件。
以 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配全新導入的 12.3 吋中控觸控螢幕所構成的全數位虛擬座艙，經典的 BMW 駕駛者導向設計，加入 BMW iDrive 7.0 使用者介面、車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置、手勢控制功能、360 度環景輔助攝影、車門自動緊閉系統、智慧型螢幕鑰匙與 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。

導入全新 12.3 吋中控觸控螢幕，結合 BMW iDrive 7.0 使用者介面與手勢控制功能。
導入全新 12.3 吋中控觸控螢幕，結合 BMW iDrive 7.0 使用者介面與手勢控制功能。
頂級 B&W 鑽石級高傳真音響系統全面列為標配，透過 16 具揚聲器與高達 1,400 瓦的總輸出。
頂級 B&W 鑽石級高傳真音響系統全面列為標配，透過 16 具揚聲器與高達 1,400 瓦的總輸出。

剽悍性能與身手

全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 運用大量 CFRP 碳纖維與鋁、鎂合金等複合材質，打造兼具輕量化優勢與車身剛性的車體結構，結合 M 跑車化電子懸吊系統、M 運動化差速器、M 煞車套件與 M850i xDrive Gran Coupé 專屬的整合式主動轉向系統。840i Gran Coupé M Sport 搭載 3.0 升 TwinPower Turbo 直列六缸引擎，擁有 333 匹最大馬力和 500 牛頓米的最大扭力之輸出，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，採用後輪驅動設定之下，0-100km/h 加速需 5.4 秒；M850i xDrive Gran Coupé 則搭載 4.4 升 TwinPower Turbo V 型 8 缸引擎，擁有 530 匹最大馬力及 1,800rpm 時即可湧現的 750 牛頓米最大扭力輸出，結合 Steptronic 運動化八速手自排變速箱與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，造就出 3.9 秒的零百加速成績。

M850i xDrive Gran Coupé 具備 530 匹與 750 牛頓米最大動力，擁有 3.9 秒零百加速成績。
M850i xDrive Gran Coupé 具備 530 匹與 750 牛頓米最大動力，擁有 3.9 秒零百加速成績。
小改款 BMW 系列 Gran Coupé 四門旗艦轎跑車型建議售價

車型

建議售價(萬元)

BMW 840i Gran Coupé M Sport

529萬

BMW M850i xDrive Gran Coupé

729萬

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