529 萬元起！小改款 BMW 8系列 Gran Coupé 登台
BMW 總代理汎德於今日（6/23）正式發表全新 8 系列 Gran Coupé 四門旗艦轎跑，導入 BMW 840i Gran Coupé M Sport 與 BMW M850i xDrive Gran Coupé，建議售價為新台幣 529 與 729 萬元起。
經典跑格身段全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 達到 5 米的車身長度搭配長車頭、短前懸的完美比例，車頭處全新設計雙肋直柵式 BMW 飾光水箱護罩，M850i xDrive Gran Coupé 燻黑造型內嵌湛藍的智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）及 BMW M 50 週年紀念廠徽，結合專屬橫柵造型的前進氣壩設計，讓車頭線條更顯開闊霸氣。
M850i xDrive Gran Coupé 配備黑色高光澤窗框、黑色高光澤外觀套件、M 雙肋型後視鏡、全新 20 吋 M 雙輻式輪圈與黑色 M 煞車套件，車尾處 3D 立體 LED 尾燈、上揚的擾流尾翼設計與整合矩形雙出尾管的後下擾流造型，更發強烈跑格氛圍。
進階前衛內在格調座艙全面採用 BMW Individual Merino 頂級真皮材質，結合舒適型雙前座跑車座椅含記憶功能、M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、Walknappa 真皮儀錶檯包覆、頂級水晶中控套件、豪華型四區恆溫空調、全景式電動玻璃天窗、電動後擋窗簾及電動後側窗簾，結合全面列為標配的頂級 Bowers & Wilkins 鑽石級高傳真音響系統，具備 16 具揚聲器與高達 1,400 瓦的總輸出；M850i xDrive Gran Coupé 從入座手握的 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線含換檔撥片、M 縫線安全帶、座艙深色鋁質飾板與 BMW Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷，營造出專屬於 M 的熱血座艙氛圍。
以 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配全新導入的 12.3 吋中控觸控螢幕所構成的全數位虛擬座艙，經典的 BMW 駕駛者導向設計，加入 BMW iDrive 7.0 使用者介面、車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置、手勢控制功能、360 度環景輔助攝影、車門自動緊閉系統、智慧型螢幕鑰匙與 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。
剽悍性能與身手全新 BMW 8 系列 Gran Coupé 運用大量 CFRP 碳纖維與鋁、鎂合金等複合材質，打造兼具輕量化優勢與車身剛性的車體結構，結合 M 跑車化電子懸吊系統、M 運動化差速器、M 煞車套件與 M850i xDrive Gran Coupé 專屬的整合式主動轉向系統。840i Gran Coupé M Sport 搭載 3.0 升 TwinPower Turbo 直列六缸引擎，擁有 333 匹最大馬力和 500 牛頓米的最大扭力之輸出，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，採用後輪驅動設定之下，0-100km/h 加速需 5.4 秒；M850i xDrive Gran Coupé 則搭載 4.4 升 TwinPower Turbo V 型 8 缸引擎，擁有 530 匹最大馬力及 1,800rpm 時即可湧現的 750 牛頓米最大扭力輸出，結合 Steptronic 運動化八速手自排變速箱與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，造就出 3.9 秒的零百加速成績。
小改款 BMW 8 系列 Gran Coupé 四門旗艦轎跑車型建議售價
車型
建議售價(萬元)
BMW 840i Gran Coupé M Sport
529萬
BMW M850i xDrive Gran Coupé
729萬