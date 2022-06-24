《美麗人生》何蓓蓓醉後可愛　表情包一籮筐

台視60週年台慶大戲第三單元《美麗人生 日出他鄉》6/23演搞笑喝醉戲碼，何蓓蓓現和Junior韓宜邦在同一間公司工作，劇中兩人和同事聚餐，何蓓蓓幾杯黃湯下肚後不勝酒力，醉的東倒西歪，連自家地址都說不出來。韓宜邦無奈之下只好先將她帶回家，並將人揹回到頂加住處，並溫柔用濕毛巾幫何蓓蓓清理。韓宜邦劇中角色沉穩、內斂，很能吃苦，他揹著何蓓蓓回家這一幕，前後拍了3、4次，依舊一臉輕鬆，顯示沒花什麼體力，他表示對方其實不重，何蓓蓓心情雀躍的問：「這是客套話嗎？」不過韓宜邦此時卻立刻站起來，並假裝雙腿無力發抖走路的樣子，展現幽默感，而何蓓蓓看到這幕立刻大喊：「很過份耶！」韓宜邦則笑說：「沒有啦，真的比我想像輕很多，妳有50嗎？」何蓓蓓被問到如此直接的問題，也巧妙回應：「是說年紀嗎？」韓宜邦反應快，也打趣表示：「那妳保養得很好耶！豈不是跟美鳳姐同期出道。」
何蓓蓓劇裡喝醉到正High，狂鬧楊家兄弟，一下說要繼續喝、一下又引吭高歌，發酒瘋的樣子可愛又逗趣，韓宜邦也笑說：「妳長的就是酒量很好的樣子，演喝醉好適合喔！」何蓓蓓聽了沒好氣的說：「到底誰有很會喝酒的長相啦！」她透露自己偶爾小酌，但不會像角色這樣發酒瘋、拉人到處唱歌、催酒，屬於酒品好的人。劇情設定何蓓蓓要熱情伸出雙手，夾擊溫少淮的臉，這場戲導演要求何蓓蓓要出更多力，看起來才逼真，剛好是溫少淮頭一天進劇組拍的第一場戲，聽到導演的指令之後，他開玩笑表示：「有點緊張耶！好怕第一天拍戲就要殺青了。」事後他透露其實不會痛，平常要提神的時候也常常拍打自己的臉，溫少淮笑說：「畢竟平常是有在練習的啦！」台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。（編輯：楊穎軒）