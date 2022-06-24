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軟著陸不是夢？台經院專家看好美國經濟　曝降息時間點

▲在美國決定一口氣暴力升息3碼後，有關軟著陸迷思、經濟衰退等說法鋪天蓋地而來，台經院研究員邱達生卻認為，目前還未見美國有經濟負成長的跡象，並預估2024年，美國將會降息1至2碼。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲在美國決定一口氣暴力升息3碼後，有關軟著陸迷思、經濟衰退等說法鋪天蓋地而來，台經院研究員邱達生卻認為，目前還未見美國有經濟負成長的跡象，並預估2024年，美國將會降息1至2碼。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-24 10:16:56

美國聯準會（Fed）為了壓抑40年來最嚴峻的通膨，繼本月一口氣升息3碼（0.75個百分點）後，仍將持續提高利率打通膨，然而，外界近期示警美國經濟躲不過衰退的聲浪越來越大，台經院國際事務處研究員邱達生接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，若以經濟學來確切的定義經濟衰退，目前還未見美國有經濟負成長的跡象，並預估等到2024年，經濟情勢開始穩定之後，美國將會降息1至2碼。

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在美國決定一口氣暴力升息3碼後，有關軟著陸迷思、經濟衰退等說法鋪天蓋地而來，尤其是近期對於美國經濟將走入衰退期的呼聲越來越高，甚至在《華爾街日報》的調查中顯示，經濟學家們認為美國在未來12個月經濟陷入衰退的概率為44%。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在卡達經濟論壇上，接受彭博社採訪時也提到，「短期內是否會出現衰退，我認為這很有可能。」

然而，比起美國經濟衰退的論點，邱達生對於Fed主席鮑爾（Jerome Powell）曾說的「美國經濟現在很強，能挺得住貨幣政策收緊」更表認同，他說，雖然美國現在的通膨來到40年來的新高，但失業率卻是50年來相對低點，若要展望美國未來經濟景氣，可參考美國供應管理研究所發布的採購經理人指數（PMI），最新5月份製造業PMI是56.1%，較4月上揚0.7點，服務業PMI指數儘管較上個月下滑1.2點，但仍有55.9%，而上述2大PMI皆顯著高於50％臨界點以上，「這也意味美國經濟景氣仍然屬於擴張的態勢。」

邱達生指出，所謂的經濟衰退，在經濟學有確切的定義，也就是必須連續兩季經濟成長率（yoy）為負成長，他依照現有的情況來觀察，從今年一直到2024年，「還看不到美國經濟負成長的跡象」，除非未來還有重大事件發生，例如疫情更加嚴峻、國與國開戰等。

他強調，雖然有很多學者或企業家都認為美國在不久的將來，經濟衰退的可能性極高，「但以經濟學上對於經濟衰退的定義來看，美國目前沒有連續兩季經濟負成長的可能。」參考美國的採購經理人指數以及美國領先指標，邱達生認為，美國實現軟著陸機會大。

然而，他也提到，美國經濟減緩是全球經濟減緩的先行指標，因為美國是全世界最終財貨進口市場，只要美國需求萎縮，全球供應鏈運轉也會跟著慢下來，尤其身為全球需求供應方的亞洲供應鏈，因此邱達生表示，萬一美國出現硬著陸，也就是經濟衰退的現象，也會對世界各地造成不利影響，最明顯的例子就是美國在2007年次貸金融風暴，透過貿易管道，造成2008年的環球經融危機。

依據美國勞工部公布的5月失業率，已連續第3個月穩定維持在3.6%，這也被認為是Fed 大膽升息的其中一個主要原因，只不過，在大幅升息之後，會如何衝擊就業市場？邱達生首先解釋，失業率是一個落後指標，即便經濟開始趨緩，失業率也不會馬上升高，企業要看到整體利潤受到壓縮，未來前景不確定性高，才會開始裁員、縮編，失業率也才會跟著上揚。

他進一步說明，升息之後，景氣擴張的程度會減緩，失業率也會是緩升的情況，不至於發生像疫情爆發初期突然飆升的情形，「今年年底是一個觀察點」，因為升息會影響美國房市，而房市是美國經濟很重要的一環，當房市受到影響，相關的從業人員也會開始被資遣，因此在今年第四季，甚至是年底會比較明顯，但也不至於是大幅上揚。

邱達生說，通膨除了有成本推升的力道之外，還蘊含著需求拉抬的力道，因此他很肯定美國這次進行貨幣政策緊縮的時機點，至於何時會轉為降息？他回應，觀察Fed利率預測點狀圖，今年預估還會升7至8碼，明（2023）年可能會再升2碼，等到2024年經濟情勢開始穩定之後，估計美國將會降息1至2碼。

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