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避孕族注意！婦產科醫師為你解析「事前避孕藥」7大QA

避孕族注意！婦產科醫師為你解析「事前避孕藥」7大QA
避孕族注意！婦產科醫師為你解析「事前避孕藥」7大QA

健康醫療網

2022-06-24 19:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】近年來越來越多的年輕女性選擇使用事前避孕藥來預防非預期性的懷孕，在使用「事前避孕藥」前，也要好好做好功課，了解它的副作用有哪些？哪些人不適合服用？高雄市立聯合醫院婦產科林兌篷主任一次為大家解析使用「事前避孕藥」7大QA。

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一、事前避孕藥的保護率？性行為時「有戴保險套」還要吃避孕藥嗎？

林兌篷表示，若有正常服用的話，事前避孕藥的保護率可以達到99%，是所有避孕藥中避孕效果最好的；有規則使用事前避孕藥的話，就不用再戴保險套，因為保險套仍有它疏漏的地方，包含使用的方式、品質等。

二、事前避孕藥漏吃怎麼辦？

如果是漏吃一天，隔天可以趕快補吃，林兌篷提醒，若是連續3天漏吃，這個週期就要放棄了，得改用其他方式避孕，等待下個週期開始再恢復正常吃。

三、事前避孕藥有副作用？長期吃會不會增加罹癌風險？

林兌篷強調，事前避孕藥是有機會增加乳癌風險，尤其是家族有乳癌病史的民眾要注意，最好不要使用事前避孕藥，有需要一定要找婦產科醫師諮詢。至於，服用完事前避孕藥可能產生的副作用，有比較輕微的包含，不正常的出血、體重增加、情緒改變、乳房脹痛，有些人則會有頭痛的問題。

四、長期吃會影響日後懷孕的機率嗎？

要注意月經不可以少於2天，整個週期的月經「量」不能少於6塊全濕的衛生棉，林兌篷表示，若在自我觀察中有上述現象的話，可能代表卵巢有受到影響，導致功能下降，就不再適合使用事前避孕藥。

五、吃避孕藥來的月經與正常情況下有何差異？

食用事前避孕藥後在賀爾蒙被抑制的情況下，有些人的月經量會比較少；有些經期不規則的女性月經週期也會變得比較規則，較能預期月經來的時間。林兌篷坦言，但大致上並無其他差異，只要不要出現上述情況，導致卵巢功能受損的話，其實沒有太大的差別。

六、哪些人不能吃避孕藥？

林兌篷表示，不適合吃事前避孕藥的民眾包含，高齡、高血壓、有抽菸習慣、血栓、心臟病、中風、乳癌病人、心血管疾病等。

七、購買通路為何？

在台灣事前避孕藥是不用處方的藥物，因此在各大藥局都可以選購，林兌篷補充，不過公立醫院也有提供由國家供給的事前避孕藥，價格上會比較便宜，效果也很好，藥局販售的價格則會比較貴一些。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54206

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