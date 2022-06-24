避孕族注意！婦產科醫師為你解析「事前避孕藥」7大QA

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林兌篷表示，若有正常服用的話，事前避孕藥的保護率可以達到99%，是所有避孕藥中避孕效果最好的；有規則使用事前避孕藥的話，就不用再戴保險套，因為保險套仍有它疏漏的地方，包含使用的方式、品質等。
二、事前避孕藥漏吃怎麼辦？
如果是漏吃一天，隔天可以趕快補吃，林兌篷提醒，若是連續3天漏吃，這個週期就要放棄了，得改用其他方式避孕，等待下個週期開始再恢復正常吃。
三、事前避孕藥有副作用？長期吃會不會增加罹癌風險？
林兌篷強調，事前避孕藥是有機會增加乳癌風險，尤其是家族有乳癌病史的民眾要注意，最好不要使用事前避孕藥，有需要一定要找婦產科醫師諮詢。至於，服用完事前避孕藥可能產生的副作用，有比較輕微的包含，不正常的出血、體重增加、情緒改變、乳房脹痛，有些人則會有頭痛的問題。
四、長期吃會影響日後懷孕的機率嗎？
要注意月經不可以少於2天，整個週期的月經「量」不能少於6塊全濕的衛生棉，林兌篷表示，若在自我觀察中有上述現象的話，可能代表卵巢有受到影響，導致功能下降，就不再適合使用事前避孕藥。
五、吃避孕藥來的月經與正常情況下有何差異？
食用事前避孕藥後在賀爾蒙被抑制的情況下，有些人的月經量會比較少；有些經期不規則的女性月經週期也會變得比較規則，較能預期月經來的時間。林兌篷坦言，但大致上並無其他差異，只要不要出現上述情況，導致卵巢功能受損的話，其實沒有太大的差別。
六、哪些人不能吃避孕藥？
林兌篷表示，不適合吃事前避孕藥的民眾包含，高齡、高血壓、有抽菸習慣、血栓、心臟病、中風、乳癌病人、心血管疾病等。
七、購買通路為何？
在台灣事前避孕藥是不用處方的藥物，因此在各大藥局都可以選購，林兌篷補充，不過公立醫院也有提供由國家供給的事前避孕藥，價格上會比較便宜，效果也很好，藥局販售的價格則會比較貴一些。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54206
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