凶宅好便宜該買？專家提醒「1原則1禁忌」：安心買放心住

我是廣告 請繼續往下閱讀
而實際上死過人的地方，或是有人在這裡自殺，有人死於非命的地方，不一定都是「凶宅」，很多地方有人病死，或是突然暴斃，那也都是死於非命，也就是說，死亡其實沒那麼可怕與嚴重，大家用平常心去面對，很多問題都解決。
以台南的凶宅來說，因為當時的往生者，有下了詛咒，讓後面要去住的人，感覺心神不寧，害怕恐懼，俗話說，疑心生暗鬼，相由心生，很多事都是自己心裡作祟，影響到身體與遭遇。
廖大乙強調，凶宅有個最大好處，就是房價便宜，若經濟上真的只能買下凶宅，記得把握以下兩點：
（一）要買之前「說書勸化和解」：就是先用祈禱方式先行溝通。舉例來說，先表達自己因為經濟的問題，想要買下這裡的房子，或是想要入住此地，希望大家能夠和平相處，未來會視其為「地基主」，按照三節的禮數祭拜，請祂高抬貴手，大家都能好好生活。
（二）不要鐵齒：廖大乙提醒，有人住進凶宅時都會「鐵齒」，甚至嗆聲自己不怕，或是不信之類的話，其實，這才是最大問題。倘若真的不怕或是不信，就等於沒有那回事，更不用在嘴上討論。偏偏有人是嘴巴上說一套，心中的掛慮卻很重，自然就出現疑心生暗鬼的恐懼。
廖大乙說，若礙於經濟考量去住凶宅，把握1原則1禁忌的重點，並且和解及慈悲祈禱，與當地的地靈和解，達成共識和平和處，禁止鐵齒，就能化解外人口中的凶宅問題。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。