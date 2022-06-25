【車勢星聞】「雪碧酷爽音樂車」北中南巡迴，《七月半》合體首站開場

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂團《七月半》由團長兼貝斯手HowHow、主唱蔡阿嘎、吉他手蔡哥及馬叔叔與鼓手RJ廉傑克曼5位YouTuber組成，久未合體公開演出的《七月半》今天以一身潮酷打扮現身並在高溫下敬業演出，團員們也在戶外與粉絲零距離的賣力飆歌，團員們開玩笑的說：「好險今天是出席『雪碧』的演出，燥熱難擋時趕快喝瓶『雪碧』就可瞬間消暑，不然唱完第一首歌應該已經「濕身」，汗都會噴到舞台下了。」演出後團長HowHow透露，很榮幸受邀擔任「雪碧酷爽音樂車」首站的開場樂團，由於團員很久沒有合體公開演出，《七月半》成軍將邁入第五年，已經有兩年沒有推出新作品，面對粉絲們敲碗何時要推新專輯，擔任音樂總監的馬叔叔說明，之前影片有跟粉絲說一定會出，只是時間尚不確定，目前專輯還在蒐集並累積更多好作品，會加緊腳步，請大家再耐心等一下，現場團員們也喊話：「希望今年下半年有更多演出機會，可以近距離跟粉絲互動。」吉他手蔡哥表示，粉絲們都知道他身上隨時會披上一條毛巾，不要以為那只是嘻哈的象徵，是因為自己汗腺極度發達，披上毛巾可以隨時擦拭。被問及會如何度過燥熱又難耐的夏季？蔡哥補充說道：「夏天我出門一定要有必備三寶，毛巾、迷你風扇、酷爽的『雪碧』。」蔡哥解釋，有這三樣東西就不擔心夏季的高溫了，特別是覺得躁熱難擋或是外景收工時，只要大口喝下新配方的「雪碧」，清爽檸檬風味加上酷爽氣泡口感真的很消暑。鼓手阿傑則表示：「酷爽秘訣很簡單啦！覺得燥熱難擋時就是要來『雪碧酷爽音樂車』聽音樂，絕對可以給你前所未有的爽快感！音樂搭配沁涼『雪碧』就是爽啦！」，「雪碧酷爽音樂車」至2022年6月26日從將於台北華山1914文化創意產業園區開跑，7月2日至7月3日前進台中新光三越、7月16日至7月17日則插旗高雄漢神巨蛋購物廣場，表演陣容囊括無妄合作社、怕胖團、神棍樂團、OBSESS、淺堤、Empty ORio等24組實力堅強樂團，用「雪碧」和音樂帶走夏天的炙熱難耐！