李亞明「放生兒子」驚爆解約　李玉璽親揭父子互動

Ella（陳嘉樺）、李玉璽、鍾欣凌、索艾克、客座評審炎亞綸今（25日）出席《鴻門家宴 婆媳廚房》記者會，李亞明身兼李玉璽父親和老闆雙重身分，工作初期起衝突，近日宣布將「放生」李玉璽，合約到期後不續約，李玉璽受訪妙回：「我昨天還扶他尿尿。」否認和爸爸感情生變，因為兩人多一層經紀人跟藝人關係，所以比較複雜，一切都還在討論階段。
問Ella再次跟李玉璽搭檔主持感覺如何，Ella大喊李玉璽變了，因為第二季李玉璽在主持上更放飛自我，笑到牙齒都快噴出來了，而且越來越調皮，本性跑出來。至於有沒有受到前輩特別照顧，李玉璽表示Ella從第一季開始就很照顧他，而且是大家都很照顧自己，Ella表示4人從第一季開始至今每天都有聯絡，偶爾有聚餐，一旁炎亞綸冷不防冒出一句說：「哪像我們都沒有聯絡。」
節目裡婆媳料理是看點之一，讓人好奇主持人跟評審的婆媳關係如何？Ella開玩笑說因為婆婆遠在馬來西亞，比較不常見面，她回憶說：「還在跟老公交往時，有次去老公家作客，那天剛好月經來，肚子超痛只能躺在床上休息，婆婆當時就很貼心的拿了裝著熱水的玻璃瓶，給我熱敷緩解，感動到永遠都不會忘記。」而且婆婆知道Ella平常工作很忙，都會讓她盡量休息睡到飽，讓Ella大讚婆婆人真的很好。
鍾欣凌說婆婆已經在天上，相處時間不長大概2、3年，鍾欣凌還記得第一次在婆家煮年夜飯時，婆婆硬是把菜吞下去，隔天婆婆就親自上陣端出許多拿手菜，原來婆婆是傅培梅的徒弟，從此之後鍾欣凌再也不用煮了，因為婆婆實在太厲害了。《鴻門家宴 婆媳廚房》7月1日起每週五晚上10點衛視中文台首播。