夏日蜂茶季登場 微笑106 燈蜂兆吉遊平溪

迎接夏日到來，新北市平溪區紫東社區在農委會指導下，今、明二天在平溪國小東勢分班舉辦「生態蜂茶季–燈蜂兆吉遊平溪」系列活動，邀請民眾藉由生態蜂茶季活動，參與生態觀察體驗課程，選購在地森林蜂產品及友善耕作產品，認同紫東的好山好水與在地居民維護環境的用心，擴展觀光效益。





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新北市平溪區有豐富的觀光資源，但觀光人潮主要聚集於每年農曆春節二月天燈節，以及平溪鐵道沿線的景點。紫東社區所在地東勢里雖然是平溪面積最大的里，也是平溪主要農業生產基地，卻因位於平溪鐵道所在的基隆河谷對岸，使得觀光人潮不易到達紫東社區。





事實上，到平溪不僅能放天燈，在紫東社區除了每年二月平溪天燈節之外，在夏季規劃的「蜂茶季」活動，與冬季天燈節可說相互輝映。為此，在農委會支持下，規劃「生態蜂茶季–燈蜂兆吉遊平溪」系列活動，希望大力推廣紫東社區蜂茶季亮點，擴大觀光效益，不僅可分散平溪觀光人潮過於集中農曆春節與平溪鐵道沿線，亦可營造紫東社區成為市道106的里山亮點，為平溪觀光與市道106公路旅遊增添內容與特色。





▲平溪區紫東社區發展協會規劃的「生態蜂茶季–燈蜂兆吉遊平溪」系列活動，今、明二天登場。（圖／主辦單位提供)

由平溪區紫東社區發展協會規劃的「生態蜂茶季–燈蜂兆吉遊平溪」系列活動，今、明二天登場，是以林下養蜂為主題的環境教育教學基礎，搭配在地的森林蜂產品、友善耕作農產品（例如有機茶、綠竹筍）與生態觀察體驗課程，並結合平溪天燈節慶特色，將在地農業與觀光產業融合推廣，響應行政院農委會水土保持局推動〈微笑106〉跨域合作的計畫，希望將來能結合工作假期、親子共學、城鄉交流等方式，吸引企業或大學社會責任的參與，讓外界對紫東的好山好水，與在地居民維護環境的用心，有更進一步的認識與認同。

▲平溪區紫東社區發展協會規劃的「生態蜂茶季–燈蜂兆吉遊平溪」系列活動，今、明二天登場。（圖／主辦單位提供)

「生態蜂茶季─燈蜂兆吉遊平溪

」活動，