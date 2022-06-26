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露營區就是超大多元遊戲場
露營區位於社頭鄉清水巖，從國道一號接76快速道路過來很方便，沿路路況都還不錯，抵達露營區前有很多間超商，可以先採買些飲料零食，再來辦理check-in。露營區占地總面積有11公頃，規劃有服務中心、停車場、遊憩區、野餐區、活動草坪、森林豪華露營帳篷、活動廣場、美食餐廳等，就算不露營只來園區玩，也可以充實地玩一天。園區內有很多草地空地，讓孩子們跑跳，還有趣味造景、跟圓形三輪車。泡腳池跟冷泉戲水區都開放了，可以帶個泳褲泳裝，來這邊玩玩水。兒童遊憩區有大沙坑、溜滑梯、攀岩斜坡，幾乎所有的孩子都聚集在這邊。登上葉子形狀的觀景台，可以眺望全景，來這邊欣賞夕陽，光影變化非常美。
森林中的帳篷一應俱全
營區人員會開接駁車會送房客到入住帳篷，還會介紹所有設備，服務相當貼心。帳篷外都有鞦韆可坐著放空看風景，帳篷內有沙發，冷氣、冰箱，夏天來也不怕熱。帳篷內就能享受溫泉SPA泡湯，獨立的浴缸溫泉泡湯池，泉質為碳酸氫鈉泉，也是俗稱的美人湯，泡完皮膚會滑滑的喔！
一泊三食從下午茶、晚餐到隔天早餐全包。晚餐在「沐月餐廳」享用，室內外用餐環境都很棒，享受火烤兩吃，無限供應吃到飽。BBQ燒烤區在戶外，有專人幫忙烤不需自己動手，室內有自助吧火鍋，湯底是一半是香茅蔬果一半是藥膳麻辣的鴛鴦鍋。早餐也是在同地方，自助式吃到飽，吃完繼續玩園區，兩天一夜行程充分放電紓壓。
【體驗活動】
最受歡迎的就是兒童遊戲場，把特色公園搬進露營區，沙坑溜滑梯通通都有，還有環形腳踏車、溫泉泡腳池，喜歡野餐的朋友記得帶野餐墊，營區保留了大草地，可以悠閒地躺著看天空。
【美味料理】
在玻璃屋享用迎賓下午茶，等待專車載你去帳篷。晚餐是火烤兩吃BBQ吃到飽，戶外區有專人燒烤各種食材，到餐廳內品嚐鴛鴦火鍋，自助火鍋吧隨你夾，一路飽到隔天早餐，還要繼續吃下去。免搭帳免動手開伙，這才是渡假的真諦！
營區資訊
清水那方豪華露營區
地址：彰化縣社頭鄉山腳路一段268號
網址：www.qinshui.com.tw
電話：04-872-6565（服務時間08:00-15:00）
費用：雙人帳4,600元起、四人帳6,600元起
這篇文章 彰化旅宿｜在帳篷裡就可以泡溫泉 入住森林營地一泊三食一卡皮箱就可出發 最早出現於 行遍天下旅遊網