熱狗「導師變選手」全場瘋狂　自嘲：把我當小狗就好

說唱綜藝《中國說唱巔峰對決》於25日首播，匯集了說唱界裡頂尖的佼佼者進行組隊聯盟PK，強強相互合作、較勁，要帶給觀眾最極致的中文說唱舞台，曾任多屆《中國新說唱》系列導師的熱狗（Mc Hotdog）此次也回歸節目，從導師變成選手參賽要與Rapper們過過招。此外，三屆的新說唱冠軍周延GAI、艾熱、楊和蘇也都回歸參賽，讓喜愛說唱的網友們大讚這屆陣容根本是「神仙打架」。
身為說唱裡元老級人物的熱狗一進到備場區，所有人都紛紛起立歡迎喊「狗哥」，面對大家的尊敬與熱情，他則先謙虛地要大家別把他當狗哥「就把我當小狗就好。」《中國新說唱》2018冠軍艾熱對Mc Hotdog熱狗發起1對1挑戰，面對後輩的宣戰Mc Hotdog熱狗也沒再怕，揚言「這場輸了直接退休」，充滿氣勢的宣言，讓人萬分期待熱狗的舞台。
節目開始第一場賽制是無淘汰制的1對1PK，贏者有資格組隊來發起自己的聯盟，輸著則放棄當聯盟發起人，比賽中最引人注目的一組為周延GAI與楊和蘇的「雙冠之戰」，周延GAI是賽前採訪時，被最多人選為最想一決勝負的人，獲得17年比賽冠軍後，實力人氣都備受肯定，更在20年《中國新說唱》擔任導師，成為新一代說唱的領航人。
周延GAI、楊和蘇在台上互相嗆聲環節煙硝味飄散，2019年冠軍楊和蘇「你是冠軍那也就是在2017年」把氣氛烘托至高潮，聽到這樣的話，周延GAI當然不畏戰，放話2人都是冠軍「但要讓大家看看為何我是壓軸」，帶來一首《Not Friendly》結合方言的說唱，氣場全開讓場面沸騰，而楊和蘇則以鋼琴開場，充滿藝術的舞台表演也被盛讚，強強對決的結果最終比數94比31，由周延GAI拿下勝利。