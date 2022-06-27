巨大幻影？法國Danton Alexandre改出全球首輛6×6 Rolls Royce Phantom

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由於Rolls Royce Phantom本身價格不斐，因此改裝範例其實並不多，即使有，也大多是改得更奢華或更浮誇，但再怎樣也不會有比這回Danton Alexandre 來得更狂的，直接把一輛2004年的Phantom加長，改成6x6車型，為了加長車尾長度，還另切了一台2005年份的BMW 7系列，同時移植整組後懸吊結構，以增加一組後軸，讓車長一舉來到了6.3米，但Danton Alexandre覺得這樣還不夠霸氣，還為這輛Phantom打造寬體車身，把前後輪拱完全外擴，再配上24吋的越野胎圈組，整體車寬達2.3米，車側還配有厚實的登車踏板，以及車頭也增加了一組牛角防撞桿，讓整輛車變得十分狂野，同時頭燈也換成了越野車常用黃色燈組，車頂則配有車頂架與黃色LED探照燈，十足地越野車風格。
Supercar Blondie 介紹 6X6 Phantom影片：
座艙中與動力系統則未有太大更動，僅在前座安座以鱷魚皮包覆，以及在前座椅背裝設了看起來不像是原廠配備的液晶螢幕；動力系統則仍是6.75升V12引擎，最大馬力維持在453hp，這輛獨一無二的6×6 Rolls Royce Phantom沒有公布相關售價與花費金額的資訊，不過您是多金又想徹底與眾不同，可以想想要把什麼比Phantom更猛的車交給Danton Alexandre改成6X6車型了。