宜蘭美食｜一個人也能吃的總舖師辦桌菜 西魯肉、糕渣等傳統手路菜隨時一飽口福
木質大窗框搭配青綠色的磁磚，裝潢充滿文青風的拾松，乍看會讓以為是新興的網美咖啡店，其實這裡賣的可是道地宜蘭辦桌料理！通常用餐時間一到，總是迅速客滿，不難想像拾松的實力有多深厚。
超過35年料理經驗的總舖師楊明松過去曾任職於多家星級飯店與知名度假村，因同樣熱愛料理女兒「想創業」一句話，毅然決然脫下帥氣的行政主廚廚師帽，捲起袖子手把手將宜蘭傳統手路菜傳承給二代，目前女兒負責經營新店安康店。楊明松說，15歲入行就開始接觸辦桌菜，像是西魯肉、糕渣、芋泥與卜肉等這些宜蘭傳統菜餚都是宴席時才能吃到的，但考量現在家庭人口少、或是外食用餐的情況居多，不是隨時都能叫上一桌人一起吃飯，所以才把拾松定位成一個人也能吃辦桌的小吃店。
其中，店內招牌之一的西魯肉最能表現宜蘭人勤儉樸實的性格，早年宜蘭人請客時因無高級食材，故把全部的菜、肉都切成絲，用蝦米、蔥、蒜爆炒，再和大白菜一塊燒出高湯後，勾芡煮成一道湯菜，最後鋪上滿滿炸的乾香的蛋酥，既能吃到豐富的食材，又很有飽足感。
店家資訊
拾松
地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段303號
電話：03-938-1017
FB：拾松
時間：11:00-14:00、17:00-20:00（全年無休）
消費：西魯肉136元、干貝芋粿100元、特製海鮮煎120元、辦桌涼菜35元起
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