▲ 當家鋼砲二哥，BMW 128ti 魅力大過 VW Golf GTI 嗎？

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先回歸主題，在 BMW 的歷史中，「ti」始於 02 車系的高性能身份，但要真與掀背、鋼砲等主題劃上等號，直至上世紀的 90 年代才自 E36 與 E46 兩世代 3 系列的「短尾」分身開始，雖然壽命不長，但在 2004 年 E87 的 1 系列接棒後，前置引擎後輪驅動的空前設定，讓 BMW 很快的於性能掀背車佔有不可抹滅的一席之地，ti？就讓它暫且消失在歷史洪流中吧！
或許是改回主流的前輪驅動配置讓 1 系列失了過去車壇獨有的光芒，也或許是當前休旅車才是車壇主戰場，F40 世代的 1 系列沒有前輩的高度話題，為了增加注目度，BMW 再度從家書中找到了 ti 的名號，搭配著 128 車型動力，推出了此次試車主角 128ti 來作為僅次於 M135i xDrive 的掀背性能二哥。
擁有與一哥 M135i xDrive 相同的 B48 引擎基礎，128ti 在 2.0 升排氣規格終將動力輸出稍降，但 265hp 最大馬力與 400Nm 最大扭力的輸出，仍擁有讓 128ti 繳出 0-100km/h 加速 6.1 秒的實力，且透過 Steptronic 運動化八速手自排變速系統的傳遞，與動態行車模式的切換，在運動模式中動力輸出的進取性，仍然是 B48 引擎印象中不吝嗇的飽滿與積極，縱使沒有以效率著稱的雙離合器自手排變速箱甚是手排加持，但 Steptronic 所模擬出的熱血感始終沒讓人失望，且在前輪驅動的配置中所展現出的些許扭力轉向感受，更與其所象徵的年少輕狂身份不謀而合，再搭配上 BMW 最招牌的油門的靈敏度、精準的煞車回饋力道，以及直接不做作的轉向手感，駕馭著 128ti 在山路上遊走，絕對是個讓多數熱血份子開心愉悅的事。
但讓人陷入思考的，是印象中表現同樣不俗的 Golf GTI，簡而言之，在加速感受、山路上的操控身手等，當前八代 Golf GTI 表現絕對可與 128ti 不分軒輊，甚至在排氣聲浪的營造上，Golf GTI 還多了一點桀驁不羈，且讓人更感到困惑的是，128ti 在懸吊調校、行車質感等表現上，也沒因為掛上了豪華品牌的身份後而有更加分的表現，若撇除了品牌光環，128ti 有點難在動態表現上讓人信服其更勝 Golf GTI 的價值。
當然，你還可以在 128ti 身上找到專屬於其的豪華份量，像是可以輕鬆點燃熱情的ti專屬外衣，如前後下氣壩飾條、專屬字樣側裙彩繪、專屬輪圈，以及與性能表現更為直接相關的 M 煞車套件、M 擾流尾翼等；內裝也有著符合年輕世代的座艙鋪陳，M 多功能方向盤、M 雙前座跑車座椅，甚至連安全帶都有著象徵 M 家族的三色縫線，再加上 Vernasca 真皮內裝、雙前座電動調整功能、雙 10.25 吋數位儀表與無線智慧手機整合系統、手機數位鑰匙、智慧語音助理 2.0 與 BMW 智慧互聯駕駛等。平心而論，在內裝的豪華鋪陳與數位科技方面，竟然才是展現 128ti 與其他鋼砲差異的關鍵。
這時，問題來了，若撇除品牌光環，單論駕馭樂趣，128ti 與 Golf GTI 是個很難抉擇的購車難題，兩者的駕馭樂趣不相上下，各有擅場；若你要得是向多人炫耀、特別是對於非車迷的朋友也能驕傲一番，掛上 BMW 藍白廠徽的 128ti 當然更有魅力，不過這的確要你比 Golf GTI 多花上將近 50 萬的購車成本；但若回歸鋼炮本質：「一款較易負擔得起的高性能掀背車，可以滿足所有的用車需求」的話，那 Golf GTI 彷彿才是比較貼近原意的代表。
但說回來，Golf GTI 也早已是突破 160 萬大關的鋼炮身份，在這時代，又有誰是真正著重、代表鋼炮初衷的車型呢？就當這結尾是資深車迷對於時代的無力悲鳴吧！車要怎麼選？順你自己的意就好囉～