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當家鋼砲二哥，BMW 128ti 魅力大過 VW Golf GTI 嗎？

▲ 當家鋼砲二哥，BMW 128ti 魅力大過 VW Golf GTI 嗎？
▲ 當家鋼砲二哥，BMW 128ti 魅力大過 VW Golf GTI 嗎？

2GameSome - 有車賞

2022-06-27 09:25:00

我承認，這是個想要引人注目的標題，畢竟論品牌定位與價格，這兩台車不在同一個水平面上，但奇妙的是，在試駕 BMW 128ti 一整天過程中，腦海卻忍不住的一直將兩者捉對比較，或許是兩者都身為自家鋼砲二哥，也或許在動力輸出與駕馭感受上，兩者有著高度的相似感。

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試駕車型為 BMW 128ti，建議售價新台幣 214 萬元起。
試駕車型為 BMW 128ti，建議售價新台幣 214 萬元起。
先回歸主題，在 BMW 的歷史中，「ti」始於 02 車系的高性能身份，但要真與掀背、鋼砲等主題劃上等號，直至上世紀的 90 年代才自 E36 與 E46 兩世代 3 系列的「短尾」分身開始，雖然壽命不長，但在 2004 年 E87 的 1 系列接棒後，前置引擎後輪驅動的空前設定，讓 BMW 很快的於性能掀背車佔有不可抹滅的一席之地，ti？就讓它暫且消失在歷史洪流中吧！

或許是改回主流的前輪驅動配置讓 1 系列失了過去車壇獨有的光芒，也或許是當前休旅車才是車壇主戰場，F40 世代的 1 系列沒有前輩的高度話題，為了增加注目度，BMW 再度從家書中找到了 ti 的名號，搭配著 128 車型動力，推出了此次試車主角 128ti 來作為僅次於 M135i xDrive 的掀背性能二哥。

擁有與一哥 M135i xDrive 相同的 B48 引擎基礎，128ti 在 2.0 升排氣規格終將動力輸出稍降，但 265hp 最大馬力與 400Nm 最大扭力的輸出，仍擁有讓 128ti 繳出 0-100km/h 加速 6.1 秒的實力，且透過 Steptronic 運動化八速手自排變速系統的傳遞，與動態行車模式的切換，在運動模式中動力輸出的進取性，仍然是 B48 引擎印象中不吝嗇的飽滿與積極，縱使沒有以效率著稱的雙離合器自手排變速箱甚是手排加持，但 Steptronic 所模擬出的熱血感始終沒讓人失望，且在前輪驅動的配置中所展現出的些許扭力轉向感受，更與其所象徵的年少輕狂身份不謀而合，再搭配上 BMW 最招牌的油門的靈敏度、精準的煞車回饋力道，以及直接不做作的轉向手感，駕馭著 128ti 在山路上遊走，絕對是個讓多數熱血份子開心愉悅的事。

搭載原廠代號 B48 的 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 265hp / 4750rpm 最大馬力與 400Nm / 1750rpm 最大扭力輸出。
搭載原廠代號 B48 的 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，具備 265hp / 4750rpm 最大馬力與 400Nm / 1750rpm 最大扭力輸出。
搭配 Steptronic 運動化八速手自排，原廠數據顯示 0-100km/h 加速僅需 6.1 秒，極速可達 250km/h。 
搭配 Steptronic 運動化八速手自排，原廠數據顯示 0-100km/h 加速僅需 6.1 秒，極速可達 250km/h。 
加速感受仍十分飽滿且積極，特別是在運動模式中更顯活潑。
加速感受仍十分飽滿且積極，特別是在運動模式中更顯活潑。
雖然採用前輪驅動的配置，但透過得宜的懸吊調校與重心分佈，沒有讓人感受過於明顯的推頭情形，但後軸表現也非傳統鋼砲的靈活與躁進，仍以平穩聽話為主。
雖然採用前輪驅動的配置，但透過得宜的懸吊調校與重心分佈，沒有讓人感受過於明顯的推頭情形，但後軸表現也非傳統鋼砲的靈活與躁進，仍以平穩聽話為主。
但讓人陷入思考的，是印象中表現同樣不俗的 Golf GTI，簡而言之，在加速感受、山路上的操控身手等，當前八代 Golf GTI 表現絕對可與 128ti 不分軒輊，甚至在排氣聲浪的營造上，Golf GTI 還多了一點桀驁不羈，且讓人更感到困惑的是，128ti 在懸吊調校、行車質感等表現上，也沒因為掛上了豪華品牌的身份後而有更加分的表現，若撇除了品牌光環，128ti 有點難在動態表現上讓人信服其更勝 Golf GTI 的價值。

以行路質感而論，128ti 顯然在舒適度、隔音表現、懸吊對於路面震動的處理還有進步空間。
以行路質感而論，128ti 顯然在舒適度、隔音表現、懸吊對於路面震動的處理還有進步空間。
當然，你還可以在 128ti 身上找到專屬於其的豪華份量，像是可以輕鬆點燃熱情的ti專屬外衣，如前後下氣壩飾條、專屬字樣側裙彩繪、專屬輪圈，以及與性能表現更為直接相關的 M 煞車套件、M 擾流尾翼等；內裝也有著符合年輕世代的座艙鋪陳，M 多功能方向盤、M 雙前座跑車座椅，甚至連安全帶都有著象徵 M 家族的三色縫線，再加上 Vernasca 真皮內裝、雙前座電動調整功能、雙 10.25 吋數位儀表與無線智慧手機整合系統、手機數位鑰匙、智慧語音助理 2.0 與 BMW 智慧互聯駕駛等。平心而論，在內裝的豪華鋪陳與數位科技方面，竟然才是展現 128ti 與其他鋼砲差異的關鍵。

日行燈與頭燈皆為 LED 規格。
日行燈與頭燈皆為 LED 規格。
ti 專屬輪圈為 18 吋規格，
ti 專屬輪圈為 18 吋規格，
ti 車型專屬字樣側裙彩繪。
ti 車型專屬字樣側裙彩繪。
128ti 採用黑色高光澤窗框。
128ti 採用黑色高光澤窗框。
BMW 透過 ti 的字樣，期望能在高性能掀背車款中找到專屬的定位。
BMW 透過 ti 的字樣，期望能在高性能掀背車款中找到專屬的定位。
左右雙出排氣尾管配置。
左右雙出排氣尾管配置。
Vernasca 真皮內裝鋪陳搭配專屬縫線，營造不俗的質感與特殊性。
Vernasca 真皮內裝鋪陳搭配專屬縫線，營造不俗的質感與特殊性。
儀表板與中控台兩只螢幕皆為 10.25 吋。
儀表板與中控台兩只螢幕皆為 10.25 吋。
M 多功能真皮方向盤具備換檔撥片。
M 多功能真皮方向盤具備換檔撥片。
M 廠徽絕對是許多 BMW 夢寐以求的印記。
M 廠徽絕對是許多 BMW 夢寐以求的印記。
M 迎賓門檻搭配金屬腳踏組，也為駕馭氛圍做了最佳妝點。
M 迎賓門檻搭配金屬腳踏組，也為駕馭氛圍做了最佳妝點。
動態行車模式可在中控螢幕中操控，可針對油門反應、換檔邏輯、轉向手感等加以調整，但因非電子懸吊所以無法調整，僅透過 M 跑車懸吊系統將車身高度降低 10mm。
動態行車模式可在中控螢幕中操控，可針對油門反應、換檔邏輯、轉向手感等加以調整，但因非電子懸吊所以無法調整，僅透過 M 跑車懸吊系統將車身高度降低 10mm。
M 雙前座跑車座椅具備電動調整與電動腰靠功能。
M 雙前座跑車座椅具備電動調整與電動腰靠功能。
連安全帶都有 M 專屬三色縫線。
連安全帶都有 M 專屬三色縫線。
2670mm 軸距長度給予後座乘客還算及格的乘坐空間。
2670mm 軸距長度給予後座乘客還算及格的乘坐空間。
標準乘坐狀態下後廂容積為 380 公升，可透過後座椅背 60/40 分離傾倒機制擴充至 1200 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 380 公升，可透過後座椅背 60/40 分離傾倒機制擴充至 1200 公升。
標配 BMW 智慧互聯駕駛系統，像是主動車距定速控制系統、車道偏離警示、盲點偵測警示、後方車流警示等皆配備。
標配 BMW 智慧互聯駕駛系統，像是主動車距定速控制系統、車道偏離警示、盲點偵測警示、後方車流警示等皆配備。
這時，問題來了，若撇除品牌光環，單論駕馭樂趣，128ti 與 Golf GTI 是個很難抉擇的購車難題，兩者的駕馭樂趣不相上下，各有擅場；若你要得是向多人炫耀、特別是對於非車迷的朋友也能驕傲一番，掛上 BMW 藍白廠徽的 128ti 當然更有魅力，不過這的確要你比 Golf GTI 多花上將近 50 萬的購車成本；但若回歸鋼炮本質：「一款較易負擔得起的高性能掀背車，可以滿足所有的用車需求」的話，那 Golf GTI 彷彿才是比較貼近原意的代表。

但說回來，Golf GTI 也早已是突破 160 萬大關的鋼炮身份，在這時代，又有誰是真正著重、代表鋼炮初衷的車型呢？就當這結尾是資深車迷對於時代的無力悲鳴吧！車要怎麼選？順你自己的意就好囉～

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