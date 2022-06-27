【MotoGP戰報：荷蘭站】Yamaha是本站倒楣鬼，Aprilia兩車手成場上最大看點

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上一站開賽沒多久就退賽的Bagnaia，在荷蘭站牌位賽以最快成績取得杆位起跑，而Quartararo仍從第二起跑，第三則是Martin。起跑後這次Quartararo沒有成功衝上第一，而是輪到Bagnaia佔到位置並很快的就拉開1秒以上的距離，不過這優勢並未維持太久又被Quartararo追上，但真正令Bagnaia擔心的則是從第五出發的Aleix Espargaro，因次在這時間他已經衝上第二。
雖然Bagnaia並未跑遠，但可看到Quartararo亟欲追上超越，也因如此在超車時不慎轉倒並連帶波及Aleix Espargaro，事後大會也判Quartararo下一站懲罰圈，所幸Aleix Espargaro並未轉倒只是跑出場外，但這讓他再回到場上已經是第15名，而Quartararo也沒退賽將車扶起後繼續比賽，不過排名已是墊底，但倒楣事還沒結束，就在努力試著賺取積分Quartararo又在同一彎發生轉倒，而這次就真的退賽了，然而除了Quartararo，同樣騎乘Yamaha賽車的Morbidelli與Binder也都有轉倒退賽命運。
近幾站表現回復水準的Vinales也在此時來到前方，並來到久違的第三名頒獎台位置，但同時也遭到Miller緊追在後的威脅，好在Miller在超越時跑開得以讓Vinales稍加獲得喘息。而掉到第15名的Aleix Espargaro則像是沒有極限的一路追趕攀升穾回排名積分，到最後一圈時已經追到第六名，甚至在最後一彎一口氣超過Binder與Miller兩名車手，以第四名成績衝線。
Quartararo（172分）、Aleix Espargaro（151分）、Zarco（114分）、Bagnaia（106分）、Bastianini（105分）。