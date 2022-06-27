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竹筍排骨湯怎麼煮都不甜？行家揪「關鍵盲點」：熬不出來

▲有民眾煮了一鍋竹筍排骨湯，發現成品鮮甜味不足，而畫面曝光後，立刻有行家揪出「關鍵盲點」。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲有民眾煮了一鍋竹筍排骨湯，發現成品鮮甜味不足，而畫面曝光後，立刻有行家揪出「關鍵盲點」。（圖／翻攝《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 11:08:00

台灣每年6至10月的竹筍產季，不少家庭餐桌上也開始出現這鮮品。不過就有民眾煮了一鍋竹筍排骨湯，發現成品鮮甜味不足，而畫面曝光後，立刻有行家揪出「關鍵盲點」：會熬不出來。

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一位網友在臉書《爆系知識家》上發文求助「請問竹筍排骨湯怎麼煮才能煮出鮮甜感？我第一次嘗試煮，雖然成品不難喝，也不會苦，但總感覺少了點什麼？」他隨後也表示，自己加入了米酒、薑、鹽以及生米。

▲原PO分享「竹筍排骨湯」的內行煮法，並透露這是餐館師傅教導的，只要在湯內放一把「生米」，湯頭就會變超濃郁，還能減少苦味。（示意圖／記者賴禹妡攝）
▲內行人表示，將竹筍切薄片煮，比較容易熬出筍內的鮮甜滋味。（示意圖／記者賴禹妡攝）
疑問曝光後，立刻有不少網友熱心回應「竹筍聽我阿嬤說剛割的最甜，甜度會隨著割下來時間消散，排骨要先燙過去血水」、「筍子品質決定了九成的味道，筍子挑到不好的也會影響味道」、「排骨先煮久一點」、「我原本也納悶我哪兒出錯，煮出來的筍不脆，湯不甜。後來買了小隻的綠竹筍，筍脆湯甜」、「不能中途開蓋，我媽說的」。

此外也有部分內行點出關鍵點「你的筍要薄片～不然熬不出來」、「我媽煮筍湯也是薄片，即便是有塊狀的也不會像照片那麼大塊」、「要切絲或是用片的，才比較容易煮出味道」、「切片狀比較安全，較不易苦，片狀還吃的下去，老也可化解」、「筍子改切片，好的筍子不用加生米也可以」、「綠筍要切角塊、麻筍要切片」。（編輯：潘毅）

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