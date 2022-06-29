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氣質主播起床如廁「驚見血尿」　壞習慣竟是過度防疫造成

▲張雅芳一起床驚見血尿，竟因疫情養成壞習慣。（圖／年代提供） 
▲張雅芳一起床驚見血尿，竟因疫情養成壞習慣。（圖／年代提供） 

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-29 11:30:002022-06-29 12:04:43

理財也理健康的資深媒體人張雅芳，接下年代MUCH全新節目《樂活so much》主持棒，未來將在節目中與專家們探討許多不同風格的議題。主播、主持工作多年的張雅芳，近日在節目《樂活so much》中分享生平第一次出現泌尿道感染，驚慌失措的過程：「昨晚還好端端的怎一夜之間豬羊變色，早上起床如廁，竟『排血尿』，且疼痛加劇立刻衝去醫院集尿過程痛苦，心情低落覺人生好似到了盡頭。」

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張雅芳透露自本土疫情爆發以來，擔心疫情影響自己和女兒，所以將憋尿功力發揮到淋漓盡致，直到回家才敢安心解放，沒想到這樣的生活模式也讓她身體亮起紅燈，某血尿事件虛驚一場，所幸及時服藥後狀況好轉，醫生也叮嚀她必須改善NG的生活方式，經過這次「血的教訓」，張雅芳感嘆：「女兒也上了一堂震憾教育，賽翁失馬焉知非福，和女兒的感情卻更『血濃於水』了」。

▲張雅芳擔心疫情影響自己和女兒。（圖／張雅芳提供） 
▲張雅芳擔心疫情影響自己和女兒。（圖／張雅芳提供） 
此外，張雅芳也跟上近期當紅電影《捍衛戰士：獨行俠》風潮，不僅被劇情深深感動，更被「阿湯哥」30年的不老容顏所迷倒，更笑說：「我們這些影迷都變成什麼樣子了！話說『吃』可以決定你是什麼樣的人，希望每一個人都有自己健康的捍衛戰士。」

 ▲張雅芳跟上近期當紅電影《捍衛戰士：獨行俠》風潮。（圖／張雅芳臉書） 
 ▲張雅芳跟上近期當紅電影《捍衛戰士：獨行俠》風潮。（圖／張雅芳臉書） 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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