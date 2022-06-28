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別人的老公都不讓人失望！Rain、修杰楷寵妻舉動好暖心

▲修杰楷（左圖）和Rain都是演藝圈著名的寵妻魔人。（圖／修杰楷、Rain IG）
▲修杰楷（左圖）和Rain都是演藝圈著名的寵妻魔人。（圖／修杰楷、Rain IG）

文／姊妹淘

2022-06-28 20:02:00

常聽人們說演藝圈是個大染缸，四處充滿誘惑，是個極為複雜的世界，更有人說那些男明星們對待戀情或另一半都不夠真心，認為歡場無真愛，但真的是如此嗎？其實，無論是亞洲還是歐美娛樂圈都有一些「寵妻魔人」代表，沒有拈花惹草的負面新聞，總是把自家老婆寵上天，日常把人閃瞎還不負任何責任。

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在台灣，陶晶瑩的老公李李仁就是很出名的寵妻魔人代表。好比說，過去李李仁的一個舉動讓全天下的女性和媽媽非常感動，在陶晶瑩懷第二胎兒子的時候，歷經兩次大出血，情況很危險，李李仁為了不再讓妻子經歷這種痛苦與危險，決定進行結紮手術，當一個男人主動做出這個決定，無疑對陶晶瑩來說是一種最無私的愛與最強大的後盾。

▲陶晶瑩（右）和李李仁鶼鰈情深。（圖／陶晶瑩IG）
▲陶晶瑩（右）和李李仁鶼鰈情深。（圖／陶晶瑩IG）
另外還有一個寵妻代表就是修杰楷，他與賈靜雯的婚姻最初不被看好，甚至被酸不會長久，但他們現在早已是人人稱羨的夫妻檔，修杰楷的體貼言論更是經常讓大家覺得暖心。

修杰楷曾針對別人對他是否能接受賈靜雯的單親身分時說：「這是她人生的一部分，靜雯的孩子我會一起愛。」又或者是在別人問到他這輩子最勇敢的決定是什麼時，回答：「結婚生子，當一個好爸爸、好老公。」這些都能看出，他對賈靜雯的愛有多深。

▲賈靜雯（右2）替修杰楷（左1）慶生。（圖／賈靜雯臉書）
▲修杰楷（左一）很寵賈靜雯。（圖／賈靜雯臉書）
南韓的天王Rain同樣也是寵妻魔人，浪漫起來根本無極限，有過許多暖心舉動，例如說他非常堅持一個原則，那就是若工作需要出差，前一晚絕不外宿也不與朋友聚會，一定要在家陪伴老婆金泰希才行。而且過往以事業為重的Rain，自從結婚後一改作風，老婆至上，他直言過往自己只拚工作挺可憐的，現在才是最幸福的時光。

▲▼Rain與大3歲金泰希結婚5年多。（圖／lacloud.official IG）
▲Rain與大3歲金泰希結婚5年多。（圖／lacloud.official IG）
至於歐美圈的寵妻代表則不得不提起艾迪瑞德曼和傑森摩莫亞等人，艾迪瑞德曼的寵妻行為多半來自於他的好脾氣，最著名的事件就是，艾迪瑞德曼和老婆漢娜貝格蕭婚禮的當天，漢娜竟然大遲到，足足讓艾迪等了超過三十分鐘，一般人大概會在婚禮當天就吵架了吧，不過艾迪完全沒有生氣，並不認為這件事有什麼大不了的。

▲艾迪瑞德曼（右）和老婆漢娜貝格蕭結婚7年多。（圖／美聯社）
▲艾迪瑞德曼（右）和老婆漢娜貝格蕭結婚7年多。（圖／美聯社）
「水行俠」傑森摩莫亞與其說寵妻，不如說他愛老婆愛到任何人都會被感動，他曾說他是在8歲的時候，對電視上的莉薩博內特一見鐘情，決心要娶她回家，直到2017年他終於圓夢，而且每每因工作暫時與老婆、小孩分離時，還會忍不住落淚，如果他這都不算愛妻代表，誰還能說自己是呢？

▲193公分的傑森摩莫亞和157公分的老婆麗莎波奈特（Lisa Bonet，右），相差36公分的身高，也成了紅毯最有趣的景象。（圖／達志影像）
▲193公分的傑森摩莫亞（左）和157公分的老婆莉薩博內特有最萌身高差。（圖／達志影像）

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