別人的老公都不讓人失望！Rain、修杰楷寵妻舉動好暖心

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另外還有一個寵妻代表就是修杰楷，他與賈靜雯的婚姻最初不被看好，甚至被酸不會長久，但他們現在早已是人人稱羨的夫妻檔，修杰楷的體貼言論更是經常讓大家覺得暖心。
修杰楷曾針對別人對他是否能接受賈靜雯的單親身分時說：「這是她人生的一部分，靜雯的孩子我會一起愛。」又或者是在別人問到他這輩子最勇敢的決定是什麼時，回答：「結婚生子，當一個好爸爸、好老公。」這些都能看出，他對賈靜雯的愛有多深。
南韓的天王Rain同樣也是寵妻魔人，浪漫起來根本無極限，有過許多暖心舉動，例如說他非常堅持一個原則，那就是若工作需要出差，前一晚絕不外宿也不與朋友聚會，一定要在家陪伴老婆金泰希才行。而且過往以事業為重的Rain，自從結婚後一改作風，老婆至上，他直言過往自己只拚工作挺可憐的，現在才是最幸福的時光。
至於歐美圈的寵妻代表則不得不提起艾迪瑞德曼和傑森摩莫亞等人，艾迪瑞德曼的寵妻行為多半來自於他的好脾氣，最著名的事件就是，艾迪瑞德曼和老婆漢娜貝格蕭婚禮的當天，漢娜竟然大遲到，足足讓艾迪等了超過三十分鐘，一般人大概會在婚禮當天就吵架了吧，不過艾迪完全沒有生氣，並不認為這件事有什麼大不了的。
「水行俠」傑森摩莫亞與其說寵妻，不如說他愛老婆愛到任何人都會被感動，他曾說他是在8歲的時候，對電視上的莉薩博內特一見鐘情，決心要娶她回家，直到2017年他終於圓夢，而且每每因工作暫時與老婆、小孩分離時，還會忍不住落淚，如果他這都不算愛妻代表，誰還能說自己是呢？