Hyundai Ioniq 6外觀全面揭露，下個月釜山車展正式發表

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Hyundai Ioniq 6的正式發表日期訂在下個月的釜山車展，不過外觀造型已在稍早全面曝光，從廠照來看與概念車的輪廓相去不遠，不過為了符合量產車標準在部分細節上做了些更動，前緣部分原本相當光滑的保桿改成更為立體且左右兩側具備導流翼板設計，頭燈基本維持原輪廓，但原本全面採點陣式的LED光源現在僅剩日行燈沿用該設計，車前蓋板(俗稱引擎蓋)的摺線也比概念車來的更為豐富。
相較下車側部分未有太大變動，在未刻意強調折線並搭配隱藏式車門把手的條件下仍維持光滑流線的視覺感受，數位後視鏡頭也並未因量產而改回傳統樣式，較為不同的是輪圈換成造型較為複雜的幾何樣式，C柱後明顯下調的斜背式後車頂線條依舊，賦予其四門Coupe般的視覺感受；相較下尾部造型在外觀上算是變動較大的區域，原本面積頗大的平面式尾翼改為雙層設計，側邊線條也修飾得更為圓滑，猛一看還頗具Porsche 911的味道在，尾燈模組同樣是以點陣式LED燈串呈現，不過面積已大幅縮小並全面上移，下方同樣保留直列式煞車燈與倒車燈的功能。
內裝布局雖然可在這次的廠照中發現，不過原廠並未給予太多資訊，不過從照片中可看到駕駛儀表與中控螢幕為一整塊的大面積顯示幕，儀表板外圍向前延伸且內凹的區域為數位後視鏡畫面的螢幕所在，中控下方則為空調系統的觸控介面，方向盤為平底式設計，左右兩側多功能按鍵為電容式，多樣的64色車艙氛圍燈也是Ioniq 6的重點所在，其餘像是座椅設計及後艙造型在這次釋出的照片中仍然未見，只能等到7月正式發表後才能得知更進一步的消息了。