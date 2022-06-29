特企／安達人壽掌握「SHIFT」趨勢！鎖定五大投資主題
今年市場詭譎多變，先是疫情再起、接著發生烏俄戰爭、通膨議題及聯準會縮表；在不確定性升高的同時，變革也將帶來機會，哪些趨勢將在未來脫穎而出？安達人壽聯手台灣資產管理領導品牌聯博投信，推出「財華滿意」專案，連結「環球主題趨勢投資帳戶」，掌握未來五大投資主題，協助客戶累積資產並防禦風險波動。
「環球主題趨勢投資帳戶」瞄準五大投資主題SHIFT：S指永續成長、H是健康醫療、I是多元收益、F為彈性配置、T則是科技創新。在各國致力解決氣候變遷和碳排放等環境議題情況下，「永續成長」存在龐大商機；全球人口結構老化且對於健康日漸重視，「健康醫療」的重要性毋庸置疑。「多元收益」與「彈性配置」則是在市場變動時有助投資組合控制風險並掌握收益機會。最後，本世紀改變人類生活的「科技創新」趨勢，如人工智慧、數位廣告等應用在後疫情時代亦將延續投資潛力。本投資帳戶除每月資產撥回級別外，亦提供累積級別，讓投資人專注於資產增值目的。
「財華滿意」投資型保險專案提供年金、壽險雙平台，客戶可選擇外幣或台幣進行繳付保險費；若選擇台幣壽險平台，另貼心提供重大燒燙傷和一至六級失能扶助險附加條款保障。
安達人壽「財華滿意」專案透過投資型保險標的平台連結類全委投資帳戶，該連結之投資標的之發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，亦無盈虧保證，請留意信用風險、市場價格風險、經濟變動風險、匯率風險及相關投資風險等。民眾投資前敬請詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及風險承受能力。
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