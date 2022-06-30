炎亞綸參戰本土劇撂台語 被爆和解三立「本來就沒事」
炎亞綸首次客串演出八點檔，獻給三立《一家團圓》，被形容是與三立大和解，對此一事炎亞綸表示：「本來就沒事，而且大家都在改變的路上，我也是其中一員。」他這次的角色是品牌代言人，戲中對上的兩位老闆是陳冠霖與龍語申，當天苗可麗也圓夢，如願親自見到炎亞綸本人，他們之前都在臉書上隔空相互「告白」，如今終於當面傳達愛意。炎亞綸還對她獻唱情歌，沒想到被苗可麗警告歌詞太曖昧，她笑說：「再唱下去我什麼都會答應。」
炎亞綸開拍前也做足了功課，特別和劇中小童星王宥謙請教台語，巧的是王宥謙竟是炎亞綸的超級粉絲，是他節目的忠實觀眾，當天沒有班還特別來教偶像台語，還一路跟在炎亞綸旁邊，就為等他拍完戲後要交換LINE一起打遊戲。而張鳳書也特別穿著一身充滿少女心的粉紅洋裝出演直呼：「我可是大迷妹呢！」炎亞綸與陳冠霖對戲後，也大讚他有大哥風範，佩服他的抗壓性，在現場也會求好心切主動提出拍攝建議，讓整個進度順利拍完。
苗可麗特地來會炎亞綸，拍攝過程苗可麗不斷展現小女人的樣子，直呼：「和炎亞綸對戲是我的榮幸！」炎亞綸也忍不住表白當年他看八點檔就是看最紅的《台灣霹靂火》，沒想到苗可麗如今坐在他旁邊。苗可麗興奮地說：「我是因為之前上炎亞綸的節目後，開始迷上他，之後就常跑去他臉書底下留言告白。」和劇中霸道凶狠的模樣判若兩人，她也分享過去炎亞綸的體貼舉動，在女兒畢業的時候還特地錄了一段祝賀詞，讓她直呼很感動，也一直把這件事放在心上。
拍攝過程中，苗可麗也大讚炎亞綸反應快，讓她忍不住都會在臉書上注意他和粉絲的留言互動，現場好奇問：「炎亞綸腦袋到底裝了什麼，為什麼可以反應那麼快？」伶牙俐齒反應快成了大家對炎亞綸的印象，他笑說：「其實學生時期，同學就說跟我吵架很像在演八點檔。」他才驚覺自己講話戲劇化，但也特別強調自己是「為人和善型」。兩人現場特別演出一段經典吵架對白，考驗炎亞綸台語罵人的本事，沒想到對戲下來，苗可麗帶著滿足的笑容說：「跟帥哥演戲滿過癮的。」