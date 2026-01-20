我是廣告 請繼續往下閱讀

專家困惑

有遺體被拋飛

西班牙南部的安達魯西亞自治區，當地時間18日晚上，發生兩列高鐵列車相撞、脫軌事故，截至發稿時間為止，已知死亡人數增至40人，另外還有數十人受傷。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）宣布從19日起全國哀悼3天，並取消原定到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的計畫，希望盡快釐清悲劇發生原因。不少專家直呼，這起事故令人不解、困惑。綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，桑切斯發表公開談話，強調這對整個國家來說，尤其是罹難者家屬，都是悲痛的一天，政府願全力提供所需支援，祝願傷者都能早日康復，國家進入3天的哀悼期，誓言找出真相，以「絕對透明」的方式公之於眾，並懇請國民務必透過官方管道和權威媒體獲取訊息，以免虛假資訊的傳播，造成更巨大的痛苦。西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）形容，稱這起事故「極其古怪」，幾乎政府諮詢的所有鐵路專家都感到非常困惑，因為它發生在一段筆直的鐵軌上，該鐵軌去年才完成翻新，是耗資7億歐元投資項目的一部分，而且事發的列車，車齡也相對較新。西班牙國家鐵路公司（Renfe）總裁埃雷迪亞（Álvaro Fernández Heredia）告訴當地傳媒，列車的行駛速度低於該路段規定的限速，因為信號系統會阻止列車超速，而2部列車事發時都未超過最高限速，已排除車速過快或人為失誤的可能。不過，西班牙火車司機工會（Semaf）的消息人士透露，工會先前曾對高速鐵路沿線的振動、造成的磨損表達擔憂，還在去年8月致函西班牙國有鐵路基礎設施公司「Adif」，要求將所有高速列車線路的最高速度，從300公里／小時降至250公里／小時，以免給基礎設施造成壓力，但不確定是否專門針對這次事故的路段。《路透社》也引述消息指出，專家在現場發現鐵軌接頭斷裂，認為這個有缺陷的接頭可能對找出肇因至關重要。不過西班牙工程學會主席特里格羅斯（Jose Trigueros）也強調，現在就對事故原因進行猜測「為時過早」。安達盧西亞（Andalusia）自治區主席馬利諾（Juanma Moreno）講述事故現場的可怕情況，光是看到車身扭曲的程度，都能感受當下撞擊的猛烈程度，當局正在持續搜尋罹難者。馬利諾坦言，還需要一點時間才能確定死亡人數，透露：「撞擊力極其猛烈，我們在數百公尺外都發現了遺體，這意味著有人被拋出車窗。」原文連結：