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和泰商用車打造數位服務 推出 Hi HINO 全新 APP

▲ 和泰商用車打造數位服務 推出 Hi HINO 全新 APP
▲ 和泰商用車打造數位服務 推出 Hi HINO 全新 APP

2GameSome - 有車賞

2022-06-29 18:25:00

HINO 商用車台灣總代理和泰汽車有鑑於行動生活普及化，於 2022 年 6 月 28 日獨家推出「Hi HINO」APP，供全台用戶免費下載。

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「Hi HINO」能滿足大車司機的行車與生活需求，HINO 車主經過資料驗證後，可享受獨家「愛車秘書」服務，隨時掌握愛車資訊，也有保養提醒、保修進度查詢，還可即時線上預約入廠，方便又快速。此外還有 5 大貼心功能提供車主與非車主使用，包含「大車友善地圖」-整理大車友善餐點店家資訊；「和泰 Points」-來保養送點數，可折抵部分保修費還可以上 HOTAI 購兌換好禮；「和泰 Pay」-手機掃描結帳輕鬆又方便；「道路救援」-遇上突發狀況，處理步驟及救援拖吊電話都準備好；「原廠據點」-幫助規畫路徑，愛車保養自在無阻。

「Hi HINO」為你加油！賀 APP 開台多重好禮獎不完*

第一重-

慶祝APP開台，HINO 商用車請到棒球女孩孟潔化身 Hi HINO 小精靈，詳盡介紹 APP 功能的同時也為大家加油打氣。即日起至 7/31 止只要完成指定小任務，就有機會抽中1年份加菜金(和泰 Points 10,000 點)，共計5名幸運兒。

任務一：下載 Hi HINO APP 並註冊登入。

任務二：對 FB 本活動貼文按讚、tag 一位好友+留言處分享「APP 首頁截圖畫面」。

第二重-

即日起~12 月 31 日止，每月在 Facebook 官方粉絲專頁都會釋出實用的大車好康主題，讓所有車主、司機增添生活的小確幸，每月關注粉絲專頁貼文並互動就可以月月再抽和泰 Points 100 點，每月抽出 10 名得獎者。

第三重-

常常覺得回廠保修等好久嗎? Hi HINO APP 支援線上預約功能！本次優化預約的流程與介面，讓車主、司機可以輕鬆省力一指預約回廠。服務廠受理預約後可以預先安排、準備，縮短等候時間，即日起至 12/31 止用 APP 預約並回廠不限次數再加送和泰 Points 20 點。

*相關活動辦法及限制請參考 HINO 官網。

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