▲ 和泰商用車打造數位服務 推出 Hi HINO 全新 APP

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「Hi HINO」為你加油！賀 APP 開台多重好禮獎不完*
第一重-
慶祝APP開台，HINO 商用車請到棒球女孩孟潔化身 Hi HINO 小精靈，詳盡介紹 APP 功能的同時也為大家加油打氣。即日起至 7/31 止只要完成指定小任務，就有機會抽中1年份加菜金(和泰 Points 10,000 點)，共計5名幸運兒。
任務一：下載 Hi HINO APP 並註冊登入。
任務二：對 FB 本活動貼文按讚、tag 一位好友+留言處分享「APP 首頁截圖畫面」。
第二重-
即日起~12 月 31 日止，每月在 Facebook 官方粉絲專頁都會釋出實用的大車好康主題，讓所有車主、司機增添生活的小確幸，每月關注粉絲專頁貼文並互動就可以月月再抽和泰 Points 100 點，每月抽出 10 名得獎者。
第三重-
常常覺得回廠保修等好久嗎? Hi HINO APP 支援線上預約功能！本次優化預約的流程與介面，讓車主、司機可以輕鬆省力一指預約回廠。服務廠受理預約後可以預先安排、準備，縮短等候時間，即日起至 12/31 止用 APP 預約並回廠不限次數再加送和泰 Points 20 點。
*相關活動辦法及限制請參考 HINO 官網。