▲ 和泰贊助日本 Toyota GR 車隊 也以 Toyota GR 積極發展台灣賽車運動

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以賽車運動為起點，Toyota 社長親手打造 ROOKIE Racing 車隊
為了能更貼近一線、蒐集更多賽道上的駕駛回饋，豐田章男社長親手打造 ROOKIE Racing 車隊，除了自身化名「Morizo」作為車隊的首席賽車手，團隊亦秉持著「Making Ever-better Cars」的創隊理念，除了培育新一代的賽車手和技術人員之外，也是 Toyota 集團的創新實驗室，透過車手們在賽道上的實際操駕經驗，直接回饋給 Toyota 技術研發團隊，用以開發出更好、更富駕馭樂趣的車輛。
六月初，ROOKIE Racing 車隊剛完成日本富士賽道 24 小時耐久賽，豐田章男社長與在 ROOKIE Racing 擔任車手的兒子-豐田大輔分別駕駛 Toyota Corolla H2 Concept 氫動力賽車、Toyota 全新 GR86 CNF Concept 碳中和燃料動力賽車下場參賽，期盼能透過嚴苛的耐力賽事考驗新能源引擎的潛力，磨練新能源車的研發技術。身為 ROOKIE Racing 贊助商的一員，和泰汽車蘇純興總經理受邀前往富士賽道觀看 FUJI 24 小時耐久賽，對日本賽事運動所投入的資源與技術也有更深刻的了解與認識，也宣示積極發展台灣在地賽車文化。
今年，和泰汽車宣布在台灣積極展開 Toyota GAZOO Racing 系列活動。首先登場的是「Toyota GAZOO Racing Fan Festival 賽道體驗日」，活動將邀請經驗豐富的專業教練提供靜態及動態課程，不僅能讓一般民眾體驗 Toyota GR 性能車款在賽道上的極致快感，也能順勢精進自身的駕馭技巧。此外，也將首度針對旗下 GR Supra、GR Yaris 以及GR86 三台車款，與全美國際 AAI Motorsports 合作，於台中麗寶國際賽車場舉辦「Toyota GAZOO Racing 統規挑戰賽」，邀請全台 Toyota GR 車主一同在安全且合法的環境下，自在地享受專業賽事的駕馭體驗。
關於 Toyota Taiwan GR 系列活動相關訊息，請密切關注 Toyota Taiwan 官方粉絲團與 Toyota 台灣官網公告。
「Toyota GAZOO Racing台灣官方網站」
https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/
「Toyota Taiwan官方粉絲團」
https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan
本新聞稿照片皆出自於 Mitsuhashi Noriaki / N Rak Photo Agency