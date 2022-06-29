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和泰贊助日本 Toyota GR 車隊 也以 Toyota GR 積極發展台灣賽車運動

▲ 和泰贊助日本 Toyota GR 車隊 也以 Toyota GR 積極發展台灣賽車運動
▲ 和泰贊助日本 Toyota GR 車隊 也以 Toyota GR 積極發展台灣賽車運動

2GameSome - 有車賞

2022-06-29 18:55:00

和泰汽車作為 Toyota 長期合作夥伴，了解賽車運動對於汽車工業發展至關重要，除了正式成為 ROOKIE Racing 2022 年賽季的贊助商，也希望借鏡 Toyota GAZOO Racing 投入賽車運動多年的經驗，同步發展台灣在地的賽車文化。和泰汽車宣布在台灣積極展開 Toyota GAZOO Racing 系列活動。首先登場的是「Toyota GAZOO Racing Fan Festival 賽道體驗日」

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Toyota GAZOO Racing 長期投入賽車運動，從 WRC、WEC 國際賽事到日本在地的スーパー耐久シリーズ（超級耐力系列賽）、SUPER GT、Super Formula 等，今年亦將擴大賽車運動版圖，發展亞洲賽車在地文化，藉此向消費者溝通Toyota”Making Ever-better Cars“的造車理念。

以賽車運動為起點，Toyota 社長親手打造 ROOKIE Racing 車隊

為了能更貼近一線、蒐集更多賽道上的駕駛回饋，豐田章男社長親手打造 ROOKIE Racing 車隊，除了自身化名「Morizo」作為車隊的首席賽車手，團隊亦秉持著「Making Ever-better Cars」的創隊理念，除了培育新一代的賽車手和技術人員之外，也是 Toyota 集團的創新實驗室，透過車手們在賽道上的實際操駕經驗，直接回饋給 Toyota 技術研發團隊，用以開發出更好、更富駕馭樂趣的車輛。

Toyota 社長 - 豐田章男(前排右四)、GAZOO Racing Company 總裁 - 佐藤恒治(前排左四) 與 ROOKIE Racing 車隊大合照。
Toyota 社長 - 豐田章男(前排右四)、GAZOO Racing Company 總裁 - 佐藤恒治(前排左四) 與 ROOKIE Racing 車隊大合照。
六月初，ROOKIE Racing 車隊剛完成日本富士賽道 24 小時耐久賽，豐田章男社長與在 ROOKIE Racing 擔任車手的兒子-豐田大輔分別駕駛 Toyota Corolla H2 Concept 氫動力賽車、Toyota 全新 GR86 CNF Concept 碳中和燃料動力賽車下場參賽，期盼能透過嚴苛的耐力賽事考驗新能源引擎的潛力，磨練新能源車的研發技術。身為 ROOKIE Racing 贊助商的一員，和泰汽車蘇純興總經理受邀前往富士賽道觀看 FUJI 24 小時耐久賽，對日本賽事運動所投入的資源與技術也有更深刻的了解與認識，也宣示積極發展台灣在地賽車文化。

豐田章男 (右)參與日本富士賽道 24 小時耐久賽。
豐田章男 (右)參與日本富士賽道 24 小時耐久賽。
Toyota Corolla H2 Concept 氫動力賽車比賽期間進站加氫作業
Toyota Corolla H2 Concept 氫動力賽車比賽期間進站加氫作業
今年，和泰汽車宣布在台灣積極展開 Toyota GAZOO Racing 系列活動。首先登場的是「Toyota GAZOO Racing Fan Festival 賽道體驗日」，活動將邀請經驗豐富的專業教練提供靜態及動態課程，不僅能讓一般民眾體驗 Toyota GR 性能車款在賽道上的極致快感，也能順勢精進自身的駕馭技巧。此外，也將首度針對旗下 GR Supra、GR Yaris 以及GR86 三台車款，與全美國際 AAI Motorsports 合作，於台中麗寶國際賽車場舉辦「Toyota GAZOO Racing 統規挑戰賽」，邀請全台 Toyota GR 車主一同在安全且合法的環境下，自在地享受專業賽事的駕馭體驗。

關於 Toyota Taiwan GR 系列活動相關訊息，請密切關注 Toyota Taiwan 官方粉絲團與 Toyota 台灣官網公告。

「Toyota GAZOO Racing台灣官方網站

https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/

「Toyota Taiwan官方粉絲團

https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan

本新聞稿照片皆出自於  Mitsuhashi Noriaki / N Rak Photo Agency

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