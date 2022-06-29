▲ 第 12 屆「Ford 安全節能駕駛體驗營」報名開跑 豐富課程一站學起來

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

不管是新手駕駛、經常有接送需求的用車人、愛狗愛貓的寵物飼主、抑或是熱愛戶外活動的樂活玩家都適合報名參加，增進自身的行車安全知識及駕駛技巧，讓全員上車時都更安心與安全。活動自即日起（6/29）開放線上報名，由Ford結合全球資源提供的豐富課程完全免費，名額有限，報名從速！





實用課程與體驗關卡，有效提升民眾道安意識與駕駛技巧





迄今邁入第 12 屆的「Ford 安全節能駕駛體驗營」，由 Ford DSFL 國際認證講師進行授課，並透過實際操駕體驗，讓學員兼顧道路安全知識與駕駛技巧的紮實學習內容。根據交通部統計，近 6 年交通自撞事故佔比持續提高，全台三分之一縣市自撞事故死亡率佔比更超過 30%，如何精進民眾防禦駕駛觀念已成為政府機關與民間團體宣傳道安意識的首重關鍵。本屆課程規劃了車輛上路前檢查、路上緊急狀況應對、節能駕駛技巧等豐富室內課程，搭配室外 S 型繞錐、緊急閃避等實境體驗關卡，讓學員能夠培養更全面的安全駕駛觀念。美國研究同時顯示，Level 2 自動駕駛輔助科技可有效降低意外事故死亡率，因此本屆課程亦規劃了智慧駕駛輔助科技體驗關卡，讓參與民眾學習如何透過先進安全科技減少日常駕車負擔，提升行車安全。





×

值得一提的是，調查顯示，台灣擁車人口於假日之車輛使用多應用於家庭及個人休閒，而 2021 年台灣寵物犬貓數首度超越 15 歲以下孩童數，因此家庭型式也有了新的定義；同時，台灣常態性露營人口已突破 200 萬，伴隨著疫情時代，更多人選擇以自駕模式探索戶外生活，加上多元的乘客組成及駕駛情境，行車安全知識更需要被重視。因此本屆透過專屬課程設計，讓學員可實際見習到兒童座椅安裝、幼兒乘車安撫技巧、寵物車用安全配備使用、車頂／車內載物安全教學等情境與知識，在面對日常代步、全家出遊等不同用車情境時，都能夠具備「全員上車安心載」的完整安全駕駛觀念。





×

報名正式開跑，為「全員上車安心載」許每一趟安全愉快的旅程





呼應「全員上車安心載」主題，向來關注動保議題的藝人「佼哥」黃子佼，今年也將首度以「新手爸爸」的身份現身第 12 屆「Ford 安全節能駕駛體驗營」台北場（7/30），與民眾分享與心愛家人，包含毛孩安全地自駕出遊的重要性。「Ford 安全節能駕駛體驗營」自即日起（6/29）開放線上報名，並提供報名洽詢專線 0965-073-490。活動場次資訊如下：



