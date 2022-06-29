▲ M-AMG 55 週年第三波 GLE 53 及 GLE 53 Coupe

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"Edition 55" 週年限定套件





外觀，光是在車色上 GLE "Edition 55" 就推出「鐵黑」與「鑽石白」供選擇，並搭配「Edition 55 字樣」及 「經典桂冠花環」的 22 吋 AMG 交叉輪輻式鍛造輪圈以及為 "Edition 55" 證明身分的專屬車側貼飾，而一切在 AMG 夜色套件的加持下，配備亮黑色空力套件、黑色鍍鉻四出排氣管及深色玻璃窗。





內裝， 則採用紅黑搭配，門檻飾板標有 AMG 字樣附 紅色照明、縫上紅色 "Edition 55" 字樣及紅色縫線的高品質絲絨AMG 踏墊，以及 AMG 紅黑雙色 Nappa 真皮座椅，除此之外還裝配 AMG 高性能 DINAMICA 平底跑車方向盤（含AMG 55 銘牌）與刻畫 AMG 廠徽印記的中央扶手。即刻下訂，附贈 "Edition 55" 訂製法蘭絨抗靜電室內車罩。





Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ 搭載 3.0 升直列六缸渦輪增壓引擎，搭配 48V 高效輕油電系統，並透過 AMG SPEEDSHIFT TCT 九速手自排跑車變速箱傳遞，綜效輸出高達 435 (+22) hp與 520 Nm，零百加速直達 5.3 秒。





附件一：Mercedes-AMG GLE 53 "Edition 55" 週年限定款



