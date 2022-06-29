獨立設計師對Porsche 928複刻的期望

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928車系問世於1977年，是當時Porsche在911之外的GT旗艦車款，至1995年停產，18年間共生產了超過61,000輛，也算是有一群忠實的粉絲。來自巴西的獨立設計師Guilherme Knob便希望928能夠複刻，同時自己設計了一份新時代928的設計圖，並透過CGI 專家João Schendel將設計計圖以數位化呈現。
Guilherme Knob設計的新世代928，基本維持經典928的基本輪廓，但尺碼與肌肉感都有所放大強化，同時融入Porsche當前的四點式日行燈與貫穿車尾之尾燈設計，並且維持928前置引擎、後輪驅動的基本布局，不過會搭載符合時代的電能動力系統。
座艙設計則有如Taycan的進化版，採全數位化中控台，有著數位液晶儀錶板、中央觸控螢幕、觸控面板與副駕駛座數位儀錶，唯一保有傳統風格的是中控台上的傳統時鐘，車內一切操作介面竭盡所能地導入觸控介面，營造十足科技感。
基本上，這就是位鐵粉對喜愛928的期望與想像，Porsche要重新讓928車系回歸的機會並不大，除非消費者展現出強烈的購買慾望打動Porsche，否則928粉就只能繼續望圖止渴了。