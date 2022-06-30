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幼童全身80%燒燙傷　醫痛揭「斑馬條紋」家暴虐童案　

幼童全身80%燒燙傷　醫痛揭「斑馬條紋」家暴虐童案　
幼童全身80%燒燙傷　醫痛揭「斑馬條紋」家暴虐童案　

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-30 11:00:43

一個1歲大的小孩被媽媽送到急診室，按照家屬說法是意外事故，但醫師將小孩的衣服移除進行檢查後，卻發現小孩身上的傷口，竟出現教科書中才會看到的典型「斑馬條紋」，小朋友全身百分之80燒燙傷，醫師這才驚覺是嚴重的虐童案，急診的醫療人員看了也紛紛搖頭：「這實在太狠了！竟然把孩子往死裡燙！」

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急診科醫師翁梓華在臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》痛斥，童年本該是個充滿笑聲的日子，但有人的童年，卻只有落在身上的棍子，對他們來說，家反而不是最安全的場所。

翁梓華表示，根據衛福部的資料，台灣近6年來每年家暴案通報數超過13萬例，平均每小時就有16例。在傳統的思維裡，常常家暴會被視為家務事，插手被視為多管閒事，但受虐的兒童長期活在無止盡的無助、恐懼、自責之中，即便身心受到巨大煎熬，也無人能訴說。

特殊型態的家暴—斑馬條紋（Zebra striae）

翁梓華指出，他在小孩身上發現的燙傷，與普通燙傷的表現大有不同，是屬於典型的「蓄意燙傷」，由施暴者抓著孩子的肩膀與膝蓋，故意將小朋友壓入滾燙的水中（如下圖），所以這類被燙傷的孩子，身上會呈現特殊的燙傷痕，被稱為斑馬條紋（Zebra striae）。

翁梓華醫師 授權提供
翁梓華醫師 授權提供
以下是斑馬條紋的主要表現：

1.   身上會有像是斑馬的條紋：因為小朋友被放入燙水的時候身體處於「蜷曲狀態」，皮膚皺摺處相對比較不會被燙傷；

2.   屁股周邊燙傷程度較輕：由於施暴者會避免燙到自己，通常水不會放太滿，壓入水中的時候，因為直接接觸到熱水盆底部，所以皮膚燙傷程度較輕微；

3. 會陰部燙傷程度較輕微：由於孩子被燙的時候反射會讓大腿夾緊，會陰部被包在大腿之間燙傷通常也比較輕微；

4. 四肢可能呈現袖套式（Glove）、或是襪子式（Sock）的燙傷：孩子掙扎的過程中，會嘗試從燙水中撐起或是站起，過程中，會導致手、腳像是有上述的燙傷型態。

 

如今受到虐待的小病患已治癒出院，翁梓華提醒大家，家暴並非家務事，而「經濟能力」不該是接受家暴的理由！面對家庭暴力，各縣市政府都有提供相關的生活扶助費用、驗傷醫療費用補助與庇護所。他呼籲民眾，如有發現疑似家暴事件，務必協助通報並提供相關幫助，以便挽救更多的傷痛。 

翁梓華醫師 授權提供
翁梓華醫師 授權提供

台灣的家暴通報機制

1. 線上通報：「關懷e起來」

2. 110電話通報：如果身處緊急狀況，請直接撥打110請求警察介入保護自身安全。

3. 113電話通報：24小時全年無休的專線，只要有需要就可以播。

4. 義務通報：這是急診醫師的責任，任何潛在可能的家暴案件，醫師都會如實通報，如沒有通報，醫師將會被追究法律責任。

 

 

本文經急診科醫師翁梓華臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導

翁梓華醫師 授權提供
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