幼童全身80%燒燙傷　醫痛揭「斑馬條紋」家暴虐童案　

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翁梓華表示，根據衛福部的資料，台灣近6年來每年家暴案通報數超過13萬例，平均每小時就有16例。在傳統的思維裡，常常家暴會被視為家務事，插手被視為多管閒事，但受虐的兒童長期活在無止盡的無助、恐懼、自責之中，即便身心受到巨大煎熬，也無人能訴說。
特殊型態的家暴—斑馬條紋（Zebra striae）翁梓華指出，他在小孩身上發現的燙傷，與普通燙傷的表現大有不同，是屬於典型的「蓄意燙傷」，由施暴者抓著孩子的肩膀與膝蓋，故意將小朋友壓入滾燙的水中（如下圖），所以這類被燙傷的孩子，身上會呈現特殊的燙傷痕，被稱為斑馬條紋（Zebra striae）。
以下是斑馬條紋的主要表現：
1. 身上會有像是斑馬的條紋：因為小朋友被放入燙水的時候身體處於「蜷曲狀態」，皮膚皺摺處相對比較不會被燙傷；
2. 屁股周邊燙傷程度較輕：由於施暴者會避免燙到自己，通常水不會放太滿，壓入水中的時候，因為直接接觸到熱水盆底部，所以皮膚燙傷程度較輕微；
3. 會陰部燙傷程度較輕微：由於孩子被燙的時候反射會讓大腿夾緊，會陰部被包在大腿之間燙傷通常也比較輕微；
4. 四肢可能呈現袖套式（Glove）、或是襪子式（Sock）的燙傷：孩子掙扎的過程中，會嘗試從燙水中撐起或是站起，過程中，會導致手、腳像是有上述的燙傷型態。
如今受到虐待的小病患已治癒出院，翁梓華提醒大家，家暴並非家務事，而「經濟能力」不該是接受家暴的理由！面對家庭暴力，各縣市政府都有提供相關的生活扶助費用、驗傷醫療費用補助與庇護所。他呼籲民眾，如有發現疑似家暴事件，務必協助通報並提供相關幫助，以便挽救更多的傷痛。
台灣的家暴通報機制1. 線上通報：「關懷e起來」
2. 110電話通報：如果身處緊急狀況，請直接撥打110請求警察介入保護自身安全。
3. 113電話通報：24小時全年無休的專線，只要有需要就可以播。
4. 義務通報：這是急診醫師的責任，任何潛在可能的家暴案件，醫師都會如實通報，如沒有通報，醫師將會被追究法律責任。
本文經急診科醫師翁梓華臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導
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