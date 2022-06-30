特企／人權會提獨立評估意見！籲消除一切形式歧視

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陳菊同時指出，權利不會從天上掉下來，這些性別平等的里程碑，背後有許多民間力量和政府部門共同努力，透過婦女人權公約的定期報告審查制度，人權會將和各界一起發掘問題及尋求解決之道，並向國人及國際社會承諾，將永不放棄追求更加性別平等的社會，使臺灣成為有人權且溫暖的國家。
人權會為撰提獨立評估意見，負責督辦的委員紀惠容及高涌誠於2021年底，共計辦理2場專家諮詢會議、7場民間團體焦點座談、3場機關座談，並函請14個政府機關提供說明及統計資料，以瞭解婦女權益相關法律制度保障是否充足、政策執行有無缺失、各機關為落實CEDAW的作為與困難等，並參照監察院歷年婦女人權相關調查報告，及徵引政府機關的統計資料與相關性平指標，探討分析現階段CEDAW落實所面臨的困境及挑戰，報告聚焦6大重點議題，共提出36點評估意見及25項建議。
紀惠容說明CEDAW獨立評估意見，依CEDAW施行法的附帶決議，建議五院應成立監督機制；同時指出，政府於疫情下採行的各樣因應措施，應具有性別敏感度，且應特別關注不利處境婦女的多重困境；在平衡婦女工作及家庭生活方面，建議政府應研議提高育嬰留職停薪期間所得替代率；對於未能受勞動基準法保障的家事移工，建議政府應依歷次國際審查委員結論性意見與建議，積極研議以法律保障家事移工的薪資、工時、休假等勞動條件。
高涌誠委員表示，CEDAW獨立評估意見報告也對新興議題進行檢視。針對未經同意於網路散布成人性私密資料，建議立法院及行政院應加速完備法制，以逐步消除數位性別歧視及暴力；此外，對於兒童或心智障礙、女性移民移工等弱勢性侵被害人的訴訟權益，建議政府改善司法詢問員及通譯制度，尤其司法院應依歷次審查意見，加強配合政府對CEDAW公約的落實，並應完備蒐集相關統計及監測。
人權會未來就CEDAW獨立評估意見的內容，規劃與政府機關、民間團體、利害關係人等進行協作及社會對話，透過對話協談機制，共同促進婦女權益，提升性別平權。