骨質疏鬆症迷思大破解！醫籲及早治療防骨鬆、骨折

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不只老化，風險族群要留意！
劉亦修醫師表示，根據中華民國骨質疏鬆症學會資料顯示，骨鬆人口以50歲的族群來看，男性就約占23%，約每四位就有一位有骨鬆；女性則約38%，約每三位就有一人[1]，發生率相當高。
形成的原因相當多元，未必單純是老化造成，例如原發性的基因遺傳，父母若曾經髖關節骨折，也代表著下一代很有可能天生骨密度較低，而有菸酒習慣者骨密度也會下降，其他像是跌倒骨折、藥物影響、疾病或生理因素等續發性原因也都可能引起骨鬆。
劉亦修醫師解釋，一般跌倒理應不會骨折，若是一跌倒就骨折，就代表著可能已經是骨質疏鬆症患者。像是患有風濕免疫疾病、使用來路不明的藥物，長期使用類固醇，也容易使骨密度下降。疾病方面則如第二型糖尿病、甲狀腺疾病、肝病等。女性生理因素停經太早，也容易有骨鬆的情況，這些都是日常需注意的骨鬆風險。
症狀不明顯，發現時多已骨折！
骨鬆風險族群日常留意３症狀。
劉亦修醫師表示，骨鬆最大的問題之一，就是症狀非常不明顯，患者發現骨鬆時，往往就是骨折的當下。也有一種情況是「明明沒跌倒卻發生骨折」，例如打個噴嚏就骨折，或是公車剎車時就突然骨折，這代表著已有相當嚴重的骨鬆，以致打噴嚏、剎車等慣性運動就發生骨折。不過，骨鬆也未必完全無法察覺，日常就需留意以利防範，若是有發現「矮、駝、痛」就應提高警覺。
當發現自己身高減少時就應留意，若是下降超過4公分就要非常小心，這可能意味著骨鬆的風險；脊椎已經出現塌陷。也可以靠著牆壁檢查駝背，若身體靠著牆，頭卻無法貼牆，且距離大於３公分，這可能就代表著脊椎關節已被壓垮，因此出現駝背的現象。而日常若是發現背痛且遲遲沒有緩解也是一個警訊，這很有可能是因為骨鬆壓迫性骨折所致，一般會痛在腰椎第一節、胸椎第十二節，約略為背部中下、腰部位置。
婦跌倒背痛檢查無大礙，
痛兩周再檢查竟是骨折「晚到」！
劉亦修醫師分享，日前就有一名婦人，第一次跌倒後下背痛，經Ｘ光檢查後並無大礙，提供止痛藥後便返家休息，但第二天又跌倒，情況與前日大同小異，到了兩個禮拜後背痛仍未見緩解，檢查後便發現了壓迫性骨折。原來案例本身就有骨鬆，跌倒當下並沒有出現骨折，但因骨質脆弱，後續才開始崩塌，就像土石流一樣嚴重。
劉亦修醫師也提醒，背痛不論是否痛在腰部，若持續疼痛甚至達到兩周，都應盡早檢查為佳，因為除了骨鬆壓迫性骨折外，也有可能是其他原因所致，如癌症骨轉移、多發性骨髓瘤等。
骨鬆最怕摔到「致命傷」，
髖骨骨折將增加死亡風險！
骨鬆對人體的影響不單只有在骨折，也可能造成生活功能喪失甚至提升死亡風險。劉亦修醫師表示，骨鬆患者跌倒最怕的就是髖關節骨折，因骨折後有很大機率會長期臥床，引起其他嚴重併發症，增加死亡風險。提醒民眾日常應正視骨鬆影響，並積極地作好相關防範。
骨鬆如何防範？治療？
醫指治療骨鬆金三角！
防範骨鬆，日常應補足鈣和維生素Ｄ，這兩者是不可或缺的營養，可從牛奶等乳製品攝取鈣，建議每日攝取1200毫克，而維生素D主要為日曬，建議攝取量為每日800-1000IU[2]，必要時適當從營養品補充。平時也應養成適度運動的習慣，因為骨密度需靠活動激活。上述都是可以增強骨密度的關鍵，不過若是已經出現骨鬆，這些方式僅能視為輔助，改善、治療骨鬆、避免骨鬆引起骨折的方法，最為關鍵的是藥物治療。
劉亦修醫師表示，藥物治療與前述的營養攝取及運動被視為「骨鬆治療黃金三角」，是治療最重要的關鍵。而現今醫療進步，骨鬆治療藥物已發展完善，且效果顯著，可有效增強骨密度，且有非常多元的選擇。
治療方向可分「抗吸收」及「促進骨生成」兩大類型，從執行方式來看也可分口服藥物及注射藥物兩種。各族群都有其適合的治療方式，也可考量自己的便利性及意願與臨床醫師詳細討論。但不論如何都不可擅自停藥。
骨鬆治療效果佳、選擇多，
停藥可與醫師討論，別自己停！
面對各種疾病，許多民眾會因各種原因而自行停藥，例如感覺不到藥效、覺得自己好像已經好了、用藥後感覺不適但其實跟藥物無關、擔心疫情不願前往醫院等。劉亦修醫師表示，疾病治療自行停藥都對身體健康非常不利，骨鬆也是如此，骨鬆治療若擅自停藥，骨密度將會大幅下降，導致一碰撞就骨折，非常危險，應和醫師討論是否有其他更合適的治療。
前述所提到的長效型藥物，其實設計的初衷也包括了民眾對藥物遵從性，若是不便前往、覺得麻煩等原因，可以選擇長效型針劑，像疫情期間不便前往醫院，若以此治療就可以大幅降低進出醫療院所的機會，治療起來也更加放心。而若是感覺不到效果，這很正常，因為骨密度增強並不會有感覺，關於這點可定期檢查，除了瞭解骨密度狀況，也可以增加信心。
劉亦修醫師建議，骨密度檢查可兩年一次，若醫師評估為特殊案例可一年一次，目前主要可分兩類型，一般是以超音波檢查進行，腳踝放進機器中即可瞭解骨密度；另一種則是雙能量X光（DXA）檢查，是以躺著進行檢查，符合國際標準，並且有部分健保給付。建議50歲以上、高風險族群、自覺有骨鬆者應定期檢查。
防範骨鬆關鍵：「保密防跌」！
個人防跌技巧可復健科學習。
劉亦修醫師呼籲，防範骨鬆應做好「保密防跌」，也就是保持骨密度及防止跌倒，除了前述介紹的保持骨密度的方式外，日常防範跌倒也很重要，可透過運動訓練力氣及平衡感，而部分疾病較容易跌倒的族群，如帕金森氏症等，可至復健科進行適合自己的相關的走路、轉位技巧等訓練，藉此減少跌倒機會。
高榮骨鬆照護團隊獲金牌肯定，
跨科別提供完整骨鬆照護、治療！
防範骨鬆不只針對骨骼改善，高雄榮民總醫院在骨鬆照護上就有跨科別的照護網，包括復健治療師團隊、專科醫師團隊等，在檢查、藥物上也應有盡有，獲得金牌認證肯定，有助給予病患詳細的檢查、最合適的治療方式、並提供患者日常安全技巧、照護者的照護技巧等，更有助防範骨鬆。
《資訊來源》
[1] 中華民國骨質疏鬆症學會，〈2021台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引P.12〉，https://reurl.cc/x94Yz1
[2] 中華民國骨質疏鬆症學會，〈2021台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引P.26〉，https://reurl.cc/x94Yz1
本衛教文章由台灣安進協助提供
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